Turbulences de Singapore Airlines : plus de 20 personnes blessées pendant le vol souffrent de blessures à la colonne vertébrale, selon l’hôpital

Sur les dizaines de personnes blessées mardi lors des turbulences sur un vol de Singapore Airlines en provenance de Londres, plus de 20 ont subi des blessures à la colonne vertébrale, selon un hôpital de Bangkok qui a soigné certains d’entre eux. les passagers.

Adinun Kittiratanapaibool, directeur de l’hôpital Samitivej Srinakarin dans la capitale thaïlandaise, a déclaré jeudi aux journalistes qu’il traitait 22 patients souffrant de problèmes de colonne vertébrale et de moelle épinière, six de lésions crâniennes et cérébrales et 13 autres de problèmes osseux, musculaires ou des tissus mous.

Le médecin a ajouté que 17 patients avaient subi une intervention chirurgicale, notamment des procédures telles que des sutures ou des opérations de la colonne vertébrale.

Le vol SQ321 de Londres à Singapour naviguait à 37 000 pieds mardi lorsque l’avion a chuté brusquement avant de grimper de plusieurs centaines de pieds, selon les données de suivi de vol. Il a ensuite répété sa plongée et sa remontée pendant environ une minute.

De nombreux passagers prenaient leur petit-déjeuner au moment de l’incident. Vidéo et images de l’intérieur de l’avion après son atterrissage d’urgence à Bangkok a montré l’étendue des dégâts, avec des compartiments supérieurs brisés et des masques à oxygène de secours suspendus au-dessus des sièges.

Une photo d’une cuisine montrait une section du plafond ouverte avec des parties de l’intérieur de l’avion pendantes. Des plateaux, des récipients, des bouteilles en plastique et des pots de boissons chaudes sont éparpillés sur le sol.

Après l’incident, l’avion – qui transportait 211 passagers et 18 membres d’équipage – a été détourné vers Bangkok, où attendaient des ambulances et des équipes d’intervention d’urgence.

Parmi les blessés lors du vol figuraient des citoyens d’Australie, de Malaisie, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne, des États-Unis et d’Irlande, a indiqué précédemment l’hôpital.

Sur les 71 passagers blessés lors du vol, 55 personnes sont toujours hospitalisées, dont 40 à l’établissement Samitivej Srinakarin.

Un Britannique de 73 ans souffrant d’une maladie cardiaque est décédé à bord, bien que les responsables de l’hôpital n’aient pas confirmé la cause de son décès.

L’homme a ensuite été identifié comme étant Geoff Kitchen, décrit comme « toujours un gentleman doté de la plus grande honnêteté et intégrité » par le Thornbury Musical Theatre Group, un établissement où il a travaillé pendant plus de 35 ans.

Parmi les passagers et l’équipage à bord du vol initial, 143 ont été transportés par avion à Singapour sur un vol de secours envoyé par Singapore Airlines mercredi matin.