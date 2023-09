Tupac Shakur : la police de Las Vegas inculpe un homme pour la fusillade du rappeur en 1996 | Actualités américaines

Un homme a été inculpé à Las Vegas du meurtre du rappeur Tupac Shakur.

La star du hip-hop, considérée comme l’un des rappeurs les plus influents de tous les temps, a été abattue dans la ville du Nevada en septembre 1996.

Cependant, son tireur n’a jamais été identifié et l’affaire a depuis frustré les enquêteurs et fasciné le public.

Tupac : L’histoire d’un rappeur « toujours destiné à quelque chose de grand »

Un grand jury du Nevada a inculpé Duane « Keffe D » Davis, 60 ans, de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle.

Le shérif de la police métropolitaine de Las Vegas, Kevin McMahill, a déclaré que la famille de Tupac attendait justice depuis 27 ans.

« Cette enquête a débuté le 7 septembre 1996. Elle est loin d’être terminée », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse.

« Bien que je sache que beaucoup de gens ne croyaient pas que le meurtre de Tupac Shakur était important pour ce service de police, je suis ici pour vous dire que ce n’est tout simplement pas le cas.

« Notre objectif a toujours été de demander des comptes aux personnes responsables du meurtre violent de Tupac. »

La sœur de Tupac, Sekyiwa « Set » Shakur, a décrit cette accusation comme une victoire. Elle a déclaré : « Il s’agit sans aucun doute d’un moment charnière. Le silence des 27 dernières années entourant cette affaire a parlé haut et fort dans notre communauté.

« Il est important pour moi que le monde, le pays, le système judiciaire et notre peuple reconnaissent la gravité du décès de cet homme, mon frère, le fils de ma mère, le fils de mon père. »

« Leader et tireur »

Davis est l’oncle d’Orlando Anderson – l’un des rivaux connus de Tupac – que les autorités soupçonnaient depuis longtemps d’être responsable de la mort du rappeur.

Anderson a été impliqué dans une bagarre au casino impliquant Tupac et ses associés la nuit de la mort de la star.

Il a nié toute implication dans le meurtre du rappeur à l’époque et est décédé deux ans plus tard dans une fusillade sans rapport avec un gang.

Davis, qui à l’époque était membre du gang South Side Compton Crips, a admis lors d’entretiens précédents et dans ses mémoires révélatrices de 2019, « Compton Street Legend », qu’il était dans la voiture qui aurait été utilisée lors de l’attaque.

Le lieutenant des homicides Jason Johansson, du département de la police métropolitaine de Las Vegas, a qualifié Davis de « chef et tireur » du gang.

Il a déclaré que Davis avait planifié l’attaque en guise de « représailles » à l’incident précédent dans le casino impliquant Anderson.

« Personne ne savait que c’était cet incident qui allait finalement conduire à une fusillade en représailles contre Tupac Shakur », a déclaré le lieutenant Johansson lors de la conférence de presse.

« La nouvelle s’est répandue parmi les South Side Compton Crips de ce qui s’était passé [in the casino].

« C’est à ce moment-là que Davis a commencé à élaborer un plan pour obtenir une arme à feu et exercer des représailles pour ce qui s’était passé contre Anderson. »

« Les commentaires ont revigoré notre enquête »

Tupac a été abattu dans la nuit du 7 septembre 1996, alors qu’il se trouvait dans une BMW noire conduite par la fondatrice de Death Row Records, Marion « Suge » Knight.

Les deux hommes se rendaient en convoi dans une boîte de nuit après avoir regardé le combat pour le titre mondial des poids lourds Mike Tyson contre Bruce Seldon à Las Vegas.

Ils attendaient à un feu rouge, à un pâté de maisons du Strip de Las Vegas, lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et que des coups de feu ont éclaté.

Tupac, qui a reçu plusieurs balles, est décédé le 12 septembre. Il était âgé de 25 ans.

Au moment de sa mort, Tupac était l’une des figures de proue de la scène hip-hop de la côte ouest, avec des succès tels que California Love et Dear Mama.

Connu sous son nom de scène 2Pac, le rappeur né à New York est devenu célèbre avec son premier album 2Pacalypse Now et a été nominé pour six Grammy Awards tout au long de sa carrière musicale.

Il y avait de nombreux témoins de la fusillade, mais l’enquête a rapidement été au point mort – en partie parce que ces témoins ont refusé de coopérer, a déclaré la police de Las Vegas dans le passé.

Jusqu’à vendredi, aucune arrestation n’avait eu lieu dans cette affaire.

Le lieutenant Johansson a déclaré que les détectives connaissaient la plupart des informations sur l’affaire dans les mois qui ont suivi la fusillade de Tupac, mais « n’ont jamais eu les preuves nécessaires » pour porter plainte.

Il a déclaré que les détectives avaient été « revigorés » par les informations que Davis avait fournies aux médias lors d’entretiens autour de la publication de ses mémoires.

Le procureur du district de Clarke Country à Las Vegas, Steve Wolfson, a ajouté : « Aujourd’hui, justice sera rendue pour le meurtre de Tupac Shakur.

« Tupac Shakur est une légende de la musique et depuis longtemps, cette communauté, et dans le monde entier, réclame justice pour Tupac. Aujourd’hui, nous faisons ce premier pas. »

En juillet, la police a perquisitionné une propriété dont les archives publiques, y compris les registres de vote, étaient liées à M. Davis par l’intermédiaire de son épouse.

À l’époque, la police a confirmé que les policiers avaient exécuté un mandat de perquisition à Henderson, une ville proche de Las Vegas.

La police recherchait des éléments « concernant le meurtre de Tupac Shakur », selon le mandat de perquisition.

Cependant, le département n’a divulgué aucun autre détail, notamment l’endroit où les agents effectuaient les recherches et s’ils espéraient procéder à une arrestation.

L’Associated Press (AP), qui a signalé pour la première fois l’arrestation de M. Davis sur la base d’informations provenant de deux sources anonymes, a déclaré que M. Davis n’avait pas répondu aux multiples messages téléphoniques et SMS de l’agence de presse sollicitant des commentaires depuis le raid de juillet.