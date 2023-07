Tupac Shakur: La perquisition du domicile de Las Vegas en lien avec le meurtre de 1996 est liée à l’oncle du suspect principal, Keefe D

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

La police de Las Vegas a retiré cinq ordinateurs, tablettes et un iPhone, entre autres, de la maison du Nevada perquisitionnée en lien avec le meurtre non résolu en 1996 du rappeur Tupac Shakur.

Le mandat de perquisition nommé Duane Keith Davis, qui a précédemment déclaré avoir été témoin du meurtre du rappeur et qui est l’oncle d’Orlando Anderson, le principal suspect du meurtre.

Le mandat, qui a été obtenu par CNNdéclare que les enquêteurs ont recherché « des éléments qui tendent à montrer des preuves du mobile et/ou de l’identité de l’auteur, tels que des photographies ou des films non développés, des polices d’assurance et des lettres, des adresses et des relevés téléphoniques, des agendas et d’autres documents… »

Un affidavit déposé pour obtenir le mandat indique que la police cherchait pour « notes, écrits, registres et autres documents manuscrits ou dactylographiés concernant des émissions de télévision, des documentaires, des épisodes de YouTube, des manuscrits de livres et des films concernant le meurtre de Tupac Shakur ».

En plus de l’électronique, les enquêteurs ont quitté la maison Henderson avec des clés USB et des disques durs, des photographies, de la « prétendue marijuana », une copie de magazine Vibe mettant en vedette Tupac, et une copie du livre Compton Street Legends écrit par Keffe D avec Yusuf Jah.

M. Davis, qui était membre du gang South Side Compton Crips, est connu sous les surnoms de Keefe D, Keefy D et Keffe D.

La police métropolitaine de Las Vegas a confirmé mardi que des agents avaient exécuté un mandat de perquisition dans une propriété à proximité de Henderson, dans le Nevada, dans le cadre de l’enquête en cours sur la fusillade mortelle en voiture de la star du hip-hop.

« LVMPD peut confirmer qu’un mandat de perquisition a été signifié à Henderson, Nevada le 17 juillet 2023, dans le cadre de l’enquête en cours sur l’homicide de Tupac Shakur », a déclaré le département.

« Nous n’aurons pas d’autre commentaire pour le moment. »

Des images du raid montrent plusieurs véhicules de police sur les lieux de la rue résidentielle calme dans le noir lundi soir alors que les enquêteurs effectuaient la perquisition.

Le lieu du raid – et les informations qui ont conduit au développement soudain près de trois décennies après le meurtre de Tupac – n’ont pas été officiellement confirmés par les autorités.

Mais, les dossiers examinés par le journal local Le journal d’examen de Las Vegas révèlent que la maison de Maple Shade Street appartient à Paula Clemons, 58 ans, l’épouse de Duane « Keefe D » Davis.

Keefe D, un ancien membre du gang Southside Compton Crips âgé de 60 ans, a précédemment affirmé avoir été présent lors du meurtre de Tupac et sait qui a appuyé sur la gâchette.

Dans le documentaire Netflix 2018 « Unsolved: The Tupac and Biggie Murders » et dans son livre Compton Street Legend qu’il a publié en 2019, Keffe D a affirmé que son neveu Orlando Anderson avait tué Tupac – et qu’il était dans la voiture avec lui quand il a ouvert le feu.

« Tupac a fait un mouvement erratique et a commencé à descendre sous son siège », écrit-il dans le livre.

« C’était la première et la seule fois de ma vie où j’ai pu m’identifier au commandement de la police : ‘Gardez vos mains là où je peux les voir.’ Au lieu de cela, Pac a sorti une sangle, et c’est là que le feu d’artifice a commencé.

« Un de mes gars sur le siège arrière a attrapé le Glock et a commencé à reculer. »

Le moment où la maison a été perquisitionnée à Las Vegas (KABC-TV)

Tupac a été tué dans une fusillade au volant alors qu’il était assis dans une voiture à une intersection près du Strip de Las Vegas le 7 septembre 1996.

Plus tôt dans la nuit, Tupac était allé voir un match de boxe de Mike Tyson au MGM Grand Hotel and Casino sur le Strip avec Suge Knight, le patron de son label Death Row Records.

Dans le hall de l’hôtel, Tupac a attaqué le rival du gangland Orlando « Baby Lane » Anderson dans un passage à tabac qui a été capturé sur des images de surveillance.

En quittant le MGM Grand, Tupac et Knight ont parcouru le Strip dans leur BMW et se sont arrêtés à un feu rouge à une intersection.

Une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et a ouvert le feu.

Une peinture murale du regretté rappeur Tupac Shakur dans le quartier de Harlem à New York (AFP via Getty Images)

Tupac a été abattu quatre fois avec l’une des balles perçant son poumon. Il est décédé six jours plus tard à l’hôpital.

Malgré plusieurs témoins sur les lieux de la fusillade, aucune arrestation n’a jamais été effectuée et cela reste un mystère.

Anderson a longtemps été le principal suspect – soupçonné d’avoir tiré sur Tupac pour se venger de l’attaque à l’hôtel.

Cependant, Anderson a nié toute implication dans le meurtre et a également été tué deux ans plus tard dans une fusillade liée à un gang en 1998.

Des sources ont déclaré à Las Vegas News8 que le mandat de perquisition exécuté cette semaine impliquait Keffe D, mais on ne sait pas ce qui a pu conduire au développement de l’affaire près de trois décennies après le meurtre de Tupac.

Les enquêteurs ont fouillé la propriété à la recherche de notes personnelles, de photos et d’autres documents liés à la mort de Tupac, a indiqué la source.

Des voisins de la propriété ont déclaré avoir vu un homme et une femme sortir de la maison entourés de policiers, placer leurs mains derrière la tête et reculer lentement vers les policiers.

« Il y avait des croiseurs et des véhicules SWAT. Ils avaient des lumières qui éclairaient la maison », a déclaré Don Sansouci The Associated Press.

Il a dit qu’il ne connaissait pas les gens qui vivaient dans la maison, mais a décrit la région comme «un quartier agréable et tranquille en cul-de-sac» où la plupart des résidents restent seuls.

On ne sait pas immédiatement si Keefe D a un avocat qui peut commenter en son nom.