Tupac reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame quelques jours avant ce qui serait son 52e anniversaire

Le regretté rappeur Tupac Shakur a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame mercredi, quelques jours avant ce qui aurait été son 52e anniversaire.

La sœur de Shakur, Sekyima « Set » Shakur, qui a accepté l’étoile au nom de la famille, a versé des larmes en décrivant le rêve de son frère d’être un jour honoré sur le Walk of Fame.

« Dès la première fois qu’il a mis les pieds sur cette scène de l’Apollo Theatre à 13 ans, avant que quiconque ne reconnaisse son nom, il savait qu’il rêvait d’avoir une étoile ici sur le Walk of Fame », a-t-elle déclaré avant la révélation.

Le Walk of Fame a déclaré qu’il avait été décidé en 2013 que Shakur recevrait une étoile, mais l’organisation a permis à sa famille et à sa succession de choisir la date. Ils ont choisi le 7 juin – neuf jours avant son anniversaire le 16 juin.

LE LATE TUPAC SHAKUR SERA HONORÉ AVEC UN NOM DE RUE EN CALIFORNIE

Sa sœur a décrit la cérémonie de mercredi comme un hommage à la carrière de Shakur dans l’industrie de la musique et à son « impact durable » dans le monde.

« Aujourd’hui, nous n’honorons pas seulement une star dans le sol, mais nous honorons le travail et la passion qu’il a mis pour réaliser ses rêves », a-t-elle déclaré.

Shakur, qui avait 25 ans lorsqu’il a été tué dans une fusillade en voiture à Los Angeles le 7 septembre 1996, est décrit comme l’une des figures les plus prolifiques du hip-hop. Bien que sa carrière musicale professionnelle ait été écourtée après seulement cinq ans, il a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde.

Son album « All Eyez on Me », certifié diamant, sorti en février 1996, comprend des tubes notables « California Love (Remix) », « Ambitionz Az a Ridah » ​​et « I Ain’t Mad at Cha ».

En 2017, il a été le premier artiste hip-hop solo à être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame.

DIX ANS APRÈS SA MORT, TUPAC TOUJOURS UNE LÉGENDE DU HIP-HOP

Shakur était également un acteur qui a joué des rôles principaux dans plusieurs films, dont « Poetic Justice », « Gang Related », « Juice » et « Above the Rim ».

La personnalité de la radio Big Boy, qui a animé la cérémonie, a parlé de l’impact du rappeur sur l’industrie du divertissement, reconnaissant les diverses expositions de musée, documentaires et films consacrés à sa vie.

Big Boy a également crié plusieurs participants, dont le comédien Mike Epps, le rappeur YG, l’acteur Bokeem Woodbine et les Outlawz, un groupe de rap fondé par Shakur.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’étoile de Shakur est la 2 758e sur le Walk of Fame.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.