Tunisie. Les autorités doivent libérer le leader du parti Ennahda et cesser de réprimer l’opposition politique

Dans le cadre renforcé de la répression contre l’opposition politique, la police tunisienne a arrêté le 13 juillet 2024 le secrétaire général d’Ennahdha, Ajmi Ouirimi, dans le gouvernorat de Mannouba, ainsi que deux autres membres du parti, Mohamed Ghanoudi et Mosaab Gharbi, lors de ce qui semblait être un contrôle d’identité officiel sur la route. Ils sont toujours détenus sans inculpation. En réaction, Heba Morayef, directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnesty International, a déclaré :

« Il est scandaleux de voir les autorités tunisiennes piétiner les droits fondamentaux dans le mais de saper l’opposition politique. Ajmi Ouirimi, Mohamed Ghanoudi et Mosaab Gharbi n’avais aucune connaissance préalable d’une enquête ou d’un mandat de perquisition à leur rencontre lorsque la garde nationale tunisienne les a arrêtés. Leurs avocats n’ont pas été autorisés à les rencontrer pendant 48 heures et n’ont toujours pas eu accès au dossier ni aux détails des accusations portées contre leurs clients.

« Ces arrestations sont particulièrement préoccupantes à l’approche de l’élection présidentielle. Les autorités tunisiennes doivent informer Ajmi Ouirimi, Mohamed Ghanoudi et Mosaab Gharbi du motif de leur arrestation et leur permettre de consulter immédiatement un avocat. Elles doivent les libérer immédiatement, à moins qu’elles ne soient inculpées d’une infraction pénale dûment reconnue par la loi, conformément aux normes internationales. Dans le cas contraire, cela indiquerait qu’il s’agit d’une nouvelle affaire politique visant à faire taire la dissidence.

« Il est temps que les autorités tunisiennes cessent de bafouer les droits humains et de réprimer l’opposition. Arrestations arbitraires de journalistes, d’avocats, de militants et de responsables politiques, mais aussi sape systématique de l’indépendance de la justice : elles doivent se détourner de cette voie répressive et placer les droits humains au premier plan et au centre de l’action gouvernementale. »

Complément d’information

Au cours de l’année écoulée, les autorités tunisiennes ont renforcé leur répression contre la dissidence, en invoquant des charges infondées contre des figures de l’opposition et d’autres détracteurs. Plusieurs membres de groupes politiques d’opposition ont été arrêtés, dont plusieurs responsables du parti Ennahdha tels que leur chef Rached Ghannouchi, détenu depuis le 18 avril 2023, Noureddine Lebhiri et d’autresvisés par des accusations motivées par des considérations politiques.

En Tunisie, l’élection présidentielle est prévue pour le 6 octobre 2024. Près de trois ans après l’accession au pouvoir par le président Kaïs Saïed, la situation des droits humains dans le pays continue de se dégrader. Depuis, les garanties institutionnelles relatives à la protection des droits humains ont été démantelées, l’appareil judiciaire a perdu ses garanties d’indépendance, les tribunaux prennent de plus en plus pour cibles les détracteurs du président en s’appuyant sur des lois répressives, tandis que le respect du droit à la liberté d’expression est fortement restreint. Les bureaux des organisations de la société civile font l’objet de perquisitions et leurs membres sont arrêtés ou poursuivis en justice.