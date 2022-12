Tunisha Sharma se suicide à 20 ans ; se pend dans la salle de maquillage de l’acteur principal d’Ali Baba : Dastaan-E-Kabul

Dans un développement choquant, l’actrice Tunisha Sharma, connue pour ses rôles dans Chakravartin Ashoka Samrat, Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap et d’autres émissions de télévision, est décédée par suicide à l’âge de 20 ans.

Selon Telly Chakkar, Tunisha s’est pendue dans la salle de maquillage de l’acteur principal Sheezan Khan de son émission Ali Baba : Dastaan-E-Kabul. Le rapport indique que Tunisha avait l’air tendu sur les plateaux ces derniers jours.

Il y a à peine cinq heures, Tunisha avait partagé une vidéo d’elle-même en train de se maquiller sur les plateaux de Vasai, Mumbai. Plus tôt, il a été rapporté que l’actrice avait été transportée d’urgence à l’hôpital où elle avait été déclarée morte après avoir tenté de se suicider.

La dépouille mortelle de Tunisha est toujours conservée à l’hôpital et la police de Mumbai va maintenant interroger ses coéquipiers d’Ali Baba: Dastaan-E-Kabul pour enquêter sur sa mort. Plusieurs acteurs tels que Karanvir Bohra, Vineet Raina, Mohit Abrol et d’autres ont exprimé leur choc et ont exprimé leurs condoléances pour sa mort prématurée.

L’actrice de 20 ans était active sur les réseaux sociaux quelques heures avant sa mort. Elle a posté une photo d’elle avec la légende. “Ceux qui sont animés par leur Passion ne s’arrêtent pas.” Tunisha a commencé sa carrière avec Bharat Ka Veer Putra – Maharana Pratap et a ensuite joué dans des émissions telles que Chakravartin Ashoka Samrat, Gabbar Poonchwala, Sher-e-Punjab: Maharaja Ranjit Singh, Internet Wala Love et Ishq Subhan Allah.

La jeune actrice a joué dans des films comme Fitoor, Baar Baar Dekho, Kahaani 2 : Durga Rani Singh et Dabangg 3. Elle est également apparue dans plusieurs vidéoclips, notamment Pyaar Ho Jaayega, Nainon Ka Ye Rona et Tu Baithe Mere Samne.