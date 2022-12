“Tunisha Sharma n’était pas enceinte, elle est morte asphyxiée après avoir été pendue”, révèle un rapport d’autopsie

L’actrice de télévision Tunisha Sharma a été retrouvée morte sur les plateaux de Ali Baba: Dastaan-E-Kabul à Vasai, Mumbai, samedi. Elle s’est pendue à la barre de traction à l’intérieur de la salle de maquillage de sa co-vedette et petit-ami Sheezan Khan. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital voisin où elle a été déclarée morte. Elle avait 20 ans.

Des spéculations avaient commencé à circuler selon lesquelles Tunisha était enceinte de l’enfant de Sheezan, c’est pourquoi elle a pris une mesure aussi radicale pour mettre fin à ses jours. Il a été révélé que Tunisha et Sheezan étaient en couple. Ils ont rompu 15 jours avant qu’elle ne se suicide. L’actrice voulait apparemment épouser Sheezan.

La mère de Tunisha a blâmé Sheezan pour la mort de sa fille et a demandé à la police de l’accuser d’incitation au suicide. Sheezan a été envoyé en garde à vue pendant 4 jours par le tribunal de Vasai à Mumbai. La police n’a pour l’instant aucune preuve contre lui. Aucune note de suicide n’a été retrouvée là où Tunisha a mis fin à ses jours.

Le 24 décembre, la police de Mumbai a récupéré le corps de Tunisha et ils avaient emmené sa dépouille mortelle à l’hôpital JJ pour une autopsie afin de déterminer la cause exacte de sa mort. Les procédures ont été achevées aux premières heures du 25 décembre et le rapport d’autopsie de Tunisha a confirmé que Tunisha n’était pas enceinte et qu’elle est décédée par suffocation après avoir été pendue. Aucune marque de blessure n’a été trouvée sur son corps. Une équipe de 4 à 5 médecins était présente lors de l’autopsie, selon le rapport de India Today.

La dépouille mortelle de Tunisha devait être remise aux membres de sa famille vers 11 heures dimanche, mais elle a maintenant été reportée à lundi. La crémation devait avoir lieu vers 16 heures le 25 décembre, selon les dernières mises à jour, sa dépouille mortelle sera incinérée le 26 décembre.