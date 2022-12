Tunisha Sharma meurt par suicide : Shivin Narang, Kanwar Dhillon sont dévastés ; Karan Kundrra et d’autres célébrités de la télévision pleurent la mort de l’actrice

Actrice Tunisha Sharma qui travaillait sur les plateaux de son émission télévisée Ali Baba : Dastaan-E-Kaboul s’est suicidé il y a quelques heures. L’actrice allait avoir 20 ans le 4 janvier et avait hâte de fêter son anniversaire avec ses amis et les membres de sa famille dans sa ville natale. Tunisha Sharma aurait été retrouvée morte dans la salle de maquillage de sa co-star Sheezan Khan. L’actrice a été transportée d’urgence à l’hôpital près de son plateau à Vasai mais a été déclarée morte. Sa disparition à un si jeune âge a laissé tout le monde sous le choc, y compris ses coéquipiers Shivin Narang, Kanwar Dhillon et d’autres. Les célébrités de l’industrie de la télévision pleurent également sa disparition.

La disparition de Tunisha Sharma choque ses partenaires

Pourquoi Tunisha Sharma a-t-elle franchi une étape aussi radicale dans sa vie fait toujours l’objet d’une enquête. La police a porté plainte au nom de la plainte de sa mère dans laquelle la mère de Tunisha a déclaré que sa co-vedette, Sheezan, l’avait harcelée. Les coéquipiers précédents de Tunisha Sharma sont sous le choc. Abhinav Kapoor, qui a travaillé avec Tunisha dans Internet Wala Love aux côtés de Shivin Narang et Kanwar Dhillon, a révélé avoir pris contact avec les deux acteurs.

Abhinav a révélé que Kanwar et Shivin sont également dévastés et sous le choc de la nouvelle. Abhinav lui-même a appris le suicide de Tunisha alors qu’il était au gymnase, rapporte ETimes. L’acteur a déclaré qu’il n’avait plus envie de célébrer Noël et a souligné que les suicides se produisaient plus fréquemment dans la profession d’acteur. La disparition de Tunisha Sharma est partout dans Entertainment News.

Les célébrités de l’industrie de la télévision pleurent la disparition de Tunisha Sharma

Karan Kundrra, Aly Goni et d’autres célébrités ont pleuré la disparition de Tunisha Sharma. Prenant leur poignée de médias sociaux et pleurant la disparition de Tunisha. Ils sont sous le choc et sont incapables de gérer la disparition de l’actrice de 20 ans. Découvrez leurs tweets ici :

Choquant et extrêmement triste… une vie si jeune et prometteuse partie trop tôt. Je prie Dieu de donner de la force à ses proches #TunishaSharma Om Shanti ?? c’est ma demande à tout le monde : il y a toujours de la lumière au bout d’un tunnel sombre n’oubliez jamais.. Karan Kundrra (@kkundrra) 24 décembre 2022

Mon Dieu! C’est tellement triste et déchirant #TunishaSharma Repose en paix??? pic.twitter.com/vY50QBRtbQ Karnvir Bohra (@KVBohra) 24 décembre 2022

Vous ne pouvez pas croire cela ? une si belle âme qu’elle était #TunishaSharma DÉCHIRER ? Aly Goni (@AlyGoni) 24 décembre 2022

Non non non… svp non… Quelle chérie, ma chérie, jolie fille pleine d’amour et de positivité … noooon #TunishaSharma pic.twitter.com/YABhGjbazb SB (@suzannebernert) 24 décembre 2022

20 ans #TunishaSharma s’est suicidée sur le tournage de sa série. Aucun chagrin dans la vie n’est si grand qu’on ne puisse le surmonter. Je pense à ses parents qui doivent vivre avec la douleur de perdre un enfant pour la vie. ! ? pic.twitter.com/3xsQqaaMVa Ashoke Pandit (@ashokepandit) 24 décembre 2022

Je ne peux vraiment pas croire ça #TunishaSharma ? DÉCHIRER pic.twitter.com/VL1DZhmeiZ Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) 24 décembre 2022

J’ai le cœur totalement brisé. C’est vraiment horrible. Une jeune fille de 20 ans, qui avait un bon parcours professionnel, se suicide soudainement ? Alors qu’elle était prête pour le tournage sur le plateau. Agar Woh Aapki Beti Hoti Toh? Cela doit être étudié correctement sans aucune pression ?#TunishaSharma KRK (@kamaalrkhan) 24 décembre 2022

La police enquête actuellement sur le suicide. Repose en paix Tunisha.