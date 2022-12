Tunisha Sharma meurt par suicide [Reports]

L’affaire Tunisha Sharma fait actuellement l’objet d’une enquête sous tous les angles. Selon un rapport de ZEE News, les derniers rites de l’actrice auront lieu demain. Le corps est maintenant conservé à Mira Road où elle vivait. Les funérailles devaient avoir lieu aujourd’hui, mais elles ont été reportées. On dit que maintenant la sœur de Sheezan M Khan a atteint la gare de Vasai pour rencontrer son frère. L’autopsie s’est produite à l’hôpital JJ où elle a été déclarée mort par suffocation (comme dans la mort par pendaison). Mais les viscères ont été conservées et seront envoyées pour analyse chimique.

Il semble que les flics demandent la garde à vue prolongée de Sheezan M Khan. L’acteur ne coopère pas comme prévu par la police. Il semble que ses versions du combat entre le couple présumé changent constamment. C’est pourquoi ils veulent qu’il soit détenu pendant plus de jours. L’acteur sera présenté au tribunal lundi. Il semble que l’oncle maternel de Tunisha Sharma ait parlé à India Today où il a dit qu’elle était déprimée après la fin de leur histoire d’amour. Kanwar Dhillon qui travaillait avec elle dans Internet Wala Love s’est précipité à l’hôpital Vasai et est resté avec la famille.

Certaines rumeurs ont commencé à se répandre après sa mort et ont été rejetées par la police de Mumbai. Le sujet fait l’objet de discussions sur les réseaux sociaux. Tunisha Sharma, originaire de Chandigarh, a eu une carrière très réussie au cinéma et à la télévision. La mère de Tunisha Sharma a allégué que Sheezan M Khan l’avait harcelée, ce qui l’avait conduite à encourager le suicide. Les flics explorent cet angle. Il semble que la police de Mumbai explore à la fois l’angle du meurtre et du suicide.