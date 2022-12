Tunisha Sharma meurt par suicide: Kanwar Dhillon se précipite à l’hôpital avant l’autopsie pour être avec la famille de l’actrice

C’était le samedi le plus noir de l’année pour l’industrie de la télévision. Tunisha Sharma, 20 ans, a mis fin à ses jours en se pendant dans la camionnette de maquillage de sa co-vedette masculine Sheezan M Khan. L’actrice originaire de Chandigarh a fait un certain nombre d’émissions comme Chakravartin Ashok Samrat, Internet Wala Love, Ishq Subhan Allah et d’autres. Le corps de l’actrice a été retrouvé par son personnel et ils l’ont transportée d’urgence à l’hôpital le plus proche. Mais quand ils y sont arrivés, elle a été déclarée morte. La famille de l’actrice s’est précipitée à l’hôpital et sa mère a dit aux flics que sa co-star masculine Sheezan M Khan avait rompu avec elle il y a quelques jours. Cela a causé beaucoup de troubles émotionnels à Tunisha Sharma.

Son bon ami Kanwar Dhillon a été vu avec sa famille à l’hôpital. Ils ont maintenant pris le corps pour l’autopsie. Ils ont travaillé ensemble sur l’émission Internet Wala Love. Elle le considérait comme son meilleur ami. Il semble que Shivin Narang et Kanwar Dhillon soient dévastés par la nouvelle. Shivin Narang est apparemment aussi très proche de ses parents. Kanwar Dhillon y a été vu avec une casquette alors qu’ils mettaient le corps dans l’ambulance pour être emmené pour une autopsie.

L’autopsie sera effectuée à l’hôpital JJ de Mumbai. L’affaire est techniquement sous la juridiction de la police de Vasai. Sheezan M Khan est également célèbre pour son travail sur des émissions historiques. Il n’y a pour l’instant aucune déclaration de qui que ce soit de son côté. Tunisha Sharma a joué la fille de Vidya Balan dans Kahaani 2 Durga Rani Singh et la jeune Katrina Kaif dans Fitoor. Un certain nombre de célébrités de la télévision ont présenté ses condoléances à sa disparition. Les fans de Kanwar Dhillon lui ont demandé d’être fort. Sheezan M Khan est détenu pour complicité d’accusations de suicide.