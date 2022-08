Tumbbad n’était pas seulement une question de cupidité mais aussi de caste, un utilisateur de Twitter explique comment

Tumbbad du réalisateur Rahi Anil Barve, sorti en 2018, a été présenté comme un drame d’horreur qui avait plus de couches qu’il n’y paraît. Il s’agit de pouvoir et de cupidité et des monstres qu’ils engendrent, mais maintenant, un utilisateur de Twitter a souligné des couches de codage de caste dans le film. Kiran Kumbhar, dans une analyse détaillée, a souligné des exemples du film où la caste est traitée de manière discrète mais habile. « Le Tumbbad 2018 fait partie des films indiens les meilleurs et les plus spectaculaires visuellement. Beaucoup d’entre nous le savent. En même temps – ce qui est moins connu – c’est aussi l’un des meilleurs films indiens de tous les temps sur la caste », a écrit Kumbhar sur Twitter.

Il a souligné comment le film décrivait l’héritage générationnel du privilège de caste et son effacement. Cela met en lumière la façon dont le sentiment de droit de la famille Rao au trésor soumet tout le village à l’épave. Il a déclaré que si la plupart des critiques se concentraient sur l’intrigue cupide de Tumbbad, peu traitaient de la façon dont le film indiquait également la caste dans la société indienne. Voici quelques extraits de l’analyse de Kumbhar publiés sur Twitter.

Au début, on nous dit à travers la citation de Gandhi sur la cupidité que le film parle de cupidité, de droit et de pouvoir – et en 5 minutes, on nous montre, à travers la puissante persistance de la caméra sur le visage de Sarkaar, que le film parle d’un Famille Brahman (et généralement les élites de caste hindoues) pic.twitter.com/s0e1AreQue – Kiran Kumbhar (@kikumbhar) 28 août 2022

Puis les commentaires sarcastiques contre Gandhi et le mouvement pour l’indépendance dirigé par le Congrès – un aliment de base absolu de nombreuses communautés de caste d’élite dans le Maharashtra et l’Inde à cette époque, et apparemment une tradition sacrée encore aujourd’hui. pic.twitter.com/C0c1sZlYIK – Kiran Kumbhar (@kikumbhar) 28 août 2022

3) Plus sinistre est la représentation habile de la façon dont le petit garçon de la famille apprend et absorbe également le “programme caché” du patriarcat… pic.twitter.com/0Y0B5hPKHm – Kiran Kumbhar (@kikumbhar) 28 août 2022

Cette scène montre comment historiquement, les élites de caste ont toujours, quand cela leur convenait, bafoué les lois dites “hindoues” qu’elles ont elles-mêmes créées & continuent d’imposer aux autres, punissant même ces derniers pour bafouement (bcz qui leur “fait mal” “sentiments” religieux) pic.twitter.com/ms1bfmlGGB – Kiran Kumbhar (@kikumbhar) 28 août 2022

Peut-être que j’ai raté une bonne critique. Mais il n’est pas surprenant que ces aspects aient complètement contourné le radar des critiques de films grand public d’élite en Inde. Un peu comme le cristal clair “Brahman” sur le tableau ici a contourné (et a été invisible par) la personne des sous-titres .. pic.twitter.com/75SZeA1Y3O – Kiran Kumbhar (@kikumbhar) 28 août 2022

Quoi qu’il en soit, il y a probablement de nombreuses élites de caste en Inde et à l’étranger qui aimeraient en effet mieux comprendre et introspecter le privilège. Il y a beaucoup de ressources là-bas. Pour l’instant, je vais laisser ici le petit aphorisme de grand-mère : pic.twitter.com/IZ1NZdJXXJ – Kiran Kumbhar (@kikumbhar) 28 août 2022

L’acteur-producteur Sohum Shah a déclaré l’année dernière que l’équipe avait commencé à travailler sur la suite de Tumbbad mais que l’écriture prendrait du temps car, à ce stade, ils n’avaient pas encore verrouillé l’idée de la nouvelle partie, a rapporté PTI.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici