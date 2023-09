‘Tum dono pauvresi zindagi mein…’

Raftaar, Badshah et Honey Singh ont commencé avec Mafia Mundeer avant que le groupe ne se sépare en 2012.

Les rappeurs Raftaar et Badshah semblent avoir fouillé le rappeur Yo Yo Honey Singh, tout en plaisantant sur les retours ratés sur la scène musicale lors de leur apparition dans une émission de téléréalité.

Les deux ont été vus dans l’épisode final de Hip Hop India en tant que juges. Une vidéo de la grande finale a fait surface en ligne et les fans affirment que la fouille était Yo Yo Honey Singh. La vidéo, qui fait le tour des réseaux sociaux, montre Raftaar demandant à Badshah : « Bata do na kiska comeback nahi ho raha (Dites-nous qui ne revient pas) ».

Badshah a répondu avec une blague et a plaisanté: « Banda bolta hai sarkar chor hai. Police pakad ke le jaati hai usko. Woh bolta hai mujhe kyun pakda. Toh woh bolte hain tune bola sarkar chor hai. Woh bolta hai lekin maine toh bataya nhi kaunsi sarkar chor hai Jisko vous vous sentez ho raha hai, usko vous vous sentez ho raha hai (Un homme appelle le voleur du gouvernement. Les flics l’arrêtent. Lorsqu’il demande pourquoi il a été arrêté, la police dit qu’il a manqué de respect au gouvernement. Pour sa défense, le » L’homme déclare qu’il n’a pas mentionné quel gouvernement est un voleur. Celui qui se sent interpellé le saura). » Les deux hommes éclatèrent alors de rire.

Cependant, les internautes ont critiqué Raftaar et Badshah pour avoir fouillé Honey Singh. L’un d’eux a écrit : « Tum dono Poori zindagi mein uski International Villager album ko takkar nahi de paaoge (Vous ne pourrez pas rivaliser avec son album International Villager de toute votre vie) », tandis qu’un autre a ajouté : « Les légendes ne font jamais leur retour, ils restent toujours dans nos cœurs. »





Raftaar, Badshah et Honey Singh ont commencé avec Mafia Mundeer et ont enchaîné succès après succès tels que Gabru, Haye Mera Dil, Glassi, Get Up Jawani, entre autres. Le groupe s’est séparé en 2012 lorsque les membres se sont séparés.

LIRE | Badshah brise le silence sur son conflit avec Honey Singh, « égocentrique », et affirme que cette dernière lui a fait signer des « papiers vierges »