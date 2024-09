Tulsky a quitté sa carrière scientifique pour devenir le nouveau directeur général des Hurricanes

On a l’impression que c’était il y a bien longtemps, tant dans la vie de Tulsky que dans la façon dont les données ont changé dans le hockey et dont le hockey a changé à cause des données.

« Je pense qu’au cours de ces dix années », a déclaré Tulsky, « les types de questions auxquelles les données peuvent répondre ont évolué et notre capacité à fournir des réponses utiles dans davantage de domaines et des réponses plus complètes dans certains domaines a vraiment progressé. »

L’acceptation aussi.

« J’étais à Atlanta pendant 12 ans et on n’en parlait même pas de 1999 à 2011 », a déclaré Waddell. « Vous regardez d’où vient notre jeu, maintenant la plupart [teams] avoir quatre ou cinq personnes dans le département d’analyse alors que vous n’auriez même jamais pensé à avoir un département d’analyse.

« Je pense qu’il y a beaucoup de place pour continuer à se développer, car certains des outils qui entrent en jeu dans la LNH, avec le suivi des rondelles et toutes les choses que fait la LNH et les choses que font les équipes individuelles, ne feront que continuer à se développer.

« Les analyses ne peuvent pas influencer vos décisions, mais elles peuvent certainement étayer ce que vous voyez et ce que vous pensez et certainement faire partie de cette prise de décision. »

Au sein de la LNH, on comprend mieux ce que les données peuvent apporter, comment les intégrer, leurs avantages et leurs limites.

C’est devenu tout simplement une partie de la façon dont les affaires sont menées.

« Dans tous les secteurs d’activité, la première réaction des personnes qui ont travaillé toute leur vie sans avoir recours à des données est de dire : « J’ai travaillé toute ma vie sans avoir recours à des données et je m’en suis très bien sorti », a déclaré Tulsky. « C’est une réaction très naturelle et universelle. »

Mais au cours de ses dix années avec les Hurricanes et de l’évolution de la LNH, Tulsky a vu les attitudes changer, l’acceptation grandir. Il a vu la reconnaissance pour la façon dont il résout les énigmes et les problèmes que le hockey met sur sa route.

Les Hurricanes ont toujours été une organisation collaborative, veillant à ce que la voix de chacun ait sa place, que les idées soient partagées et valorisées. Waddell a veillé à ce que Tulsky, pendant qu’il était avec les Hurricanes, le guide et essaie de l’aider à développer sa réflexion, à gérer les problèmes et, plus important encore, à trouver des solutions.

Il a vu que Tulsky avait les qualités requises. Il a vu comment il dirigeait les gens, comment ses subordonnés l’appréciaient et le respectaient, lui et son travail, l’éthique qu’il apportait à son travail.

« Dans notre secteur, nous sommes confrontés à toutes sortes d’adversités et de problèmes différents », a déclaré Waddell. « Certaines personnes peuvent y faire face et d’autres non, peut-être tout le temps. Et Eric fait partie de ces personnes à qui vous lancez quelque chose, il va trouver la solution.

« Je pense que l’une des raisons qui l’ont amené à ce poste, c’est que le poste de directeur général comporte des hauts et des bas, mais il est parfois difficile de prendre des décisions difficiles, et parfois, je dis toujours que ces décisions ne correspondent pas à ce que les fans veulent entendre, ni à ce que les autres veulent entendre. Mais vous prenez des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour votre club de hockey, et je pense qu’Eric en est capable. »

Et puis il y avait l’intelligence pure.

Waddell a déclaré que Tulsky était « probablement la personne la plus intelligente avec laquelle j’ai eu affaire. Je lui disais toujours : « Tu me l’as dit une fois, maintenant dis-moi en anglais ce que tu viens de me dire. »

Comme l’a dit le défenseur des Hurricanes Jaccob Slavin : « Il a une réflexion plus intelligente que tout le monde dans la salle. Il entre et je pense qu’il sait qu’il est la personne la plus intelligente de la salle, mais il ne se comporte pas de cette façon. »

Il suffit que ce soit lui – et non un ancien joueur ou un ancien agent – ​​qui soit désormais aux commandes de la Caroline.

« Je me souviens juste qu’il y avait un stéréotype quand je suivais le baseball de plus près, celui d’une sorte de machine qui portait une calculatrice et qui ne comprenait pas les gens, mais je pense que le meilleur trait d’Eric est peut-être qu’il a vraiment beaucoup d’empathie et qu’il comprend qu’il ne s’agit pas seulement de chiffres, mais aussi de personnes », a déclaré Yang.

C’est pourquoi, lorsque Waddell a quitté les Hurricanes le 24 mai, embauché comme directeur général des Blue Jackets de Columbus quatre jours plus tard, Tulsky a été élevé au poste de directeur général par intérim avant d’obtenir le poste à temps plein en juin.

« Je suis prêt à 100 % », a déclaré Tulsky. « J’ai la chance d’avoir un entraîneur-chef incroyable (Rod Brind’Amour) et un staff de direction incroyable, donc il y a beaucoup de gens là pour me faciliter la tâche. Il y a de nombreuses façons dont je n’ai pas besoin de changer radicalement quoi que ce soit. Je dois juste continuer à faire fonctionner les choses comme elles le font. »

« Cela aide beaucoup pour un débutant. Je n’arrive pas dans un endroit qui est en panne et qui a besoin d’une grande rénovation. J’arrive dans un endroit qui fonctionne vraiment bien et qui a juste besoin d’une nouvelle personne pour l’aider à rester sur les rails. »

Cependant, lorsque Tulsky a obtenu le poste cette intersaison, il était non seulement confronté à de multiples contrats de joueurs qui devaient être réglés – y compris ceux des attaquants Martin Necas et Seth Jarvis, ce dernier se retrouvant avec une structure de paiement différé unique qui abaissait sa valeur annuelle moyenne de 7,9 millions de dollars à 7,5 millions de dollars sur un contrat de huit ans – mais environ 80 pour cent des contrats du personnel des Hurricanes étaient en vigueur.

Il n’y a pas eu beaucoup de temps d’arrêt.

Il y avait également un poste de directeur général adjoint à pourvoir.

Et là, il a puisé à nouveau dans son ancien puits, le groupe qui s’était trouvé sur Twitter à cette époque, l’un des premiers de la génération d’analystes embauchés en 2014 et 2015. En plus d’élever Yorke de directeur général adjoint à directeur général associé, Tulsky a embauché Dellow, qui était le vice-président principal de la stratégie et de l’analyse du hockey des Devils du New Jersey, comme nouveau directeur général adjoint des Hurricanes.

C’était tout simplement logique.

« C’est avant tout un homme de chiffres et il nous fait tous bien paraître », a déclaré Orach à propos de Tulsky. « Il est très attentionné, il travaille très dur, c’est un gars tellement gentil que vous êtes juste heureux pour lui, juste ravi qu’il ait pris ce risque, qu’il ait pris ce pari et, certainement, que les Hurricanes aient pris ce pari sur lui et que cela ait fonctionné, semble-t-il.

« Il est très, très intelligent. Et j’aimerais qu’il soit à la tête de mon équipe préférée de la LNH. »