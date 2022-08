Tulsidas Balaram déplore la perte de Samar Banerjee et l’interdiction de la FIFA

Dans son petit appartement d’Uttarpara surplombant la rivière Hooghly, le légendaire attaquant indien Tulsidas Balaram s’est réveillé samedi en apprenant la nouvelle “dévastatrice” de la mort de son illustre coéquipier, Samar ‘Badru’ Banerjee.

Mais il avait rassemblé ses pensées au moment où PTI est entré en contact avec lui, disant “à quoi ça sert de vivre quand la FIFA a interdit l’Inde et que notre football traverse ses pires jours”.

Après la disparition de Banerjee, Balaram reste le seul membre survivant des Jeux olympiques de Melbourne en 1956, où l’Inde a obtenu une quatrième place historique.

Banerjee, 92 ans, qui a dirigé l’Inde aux Jeux olympiques de 1956, est décédé samedi aux premières heures des suites d’une longue maladie.

Dans une interaction franche avec PTI, Balaram, 86 ans, a déclaré: «Mon capitaine m’a maintenant laissé seul. Je suis tellement seul ici maintenant.

« Nous étions les deux derniers membres survivants des Jeux olympiques de 1956. Quel est l’intérêt de vivre maintenant – de voir les pires jours du football indien ? Il a demandé.

« J’ai eu l’information le matin seulement et je suis choqué. Dernièrement, nous étions à peine en contact car il ne se tenait pas bien non plus. Mais c’est vraiment triste et solitaire maintenant.

L’impact immédiat de l’interdiction de la FIFA a été ressenti par Gokulam Kerala, qui n’a pas été autorisé à participer au championnat des clubs féminins de l’AFC en Ouzbékistan.

Le calendrier de l’interdiction n’a pas été fixé, mais l’accueil par l’Inde de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans à partir du 11 octobre pourrait être compromis si la maison n’est pas mise en ordre au plus tôt.

En l’espace de deux ans et demi, Balaram a également perdu ses anciens partenaires PK Banerjee et Chuni Goswami, qui formaient le célèbre triumvirat des années 50 et 60 sous le légendaire entraîneur Syed Abdul Rahim.

Connu pour ses percées dangereuses dans la surface, Balaram a troublé la défense hongroise et a marqué un but tardif aux Jeux olympiques de Rome de 1960 lors de leur défaite 1-2. Lors du match suivant, l’Inde a été tenue en échec 1-1 par la France après une frappe tardive.

“Il ne reste plus rien dans le football indien. Peut-il y avoir pire que cette interdiction ? Nous avons donné notre sang, nous nous sommes battus si fort pour l’équipe nationale indienne, mais qu’avons-nous obtenu en retour – une interdiction », a déclaré Balaram, finaliste de la Coupe Merdeka 1959.

“Personne ne se soucie du football indien ces jours-ci. Personne n’essaie de développer le football indien. Notre football est dans une spirale descendante depuis la mort (des anciens présidents) Manindra Nath (Bechu) Dutta Ray et K Ziauddin et (l’entraîneur Syed Abdul) Rahim Saab. Le pays recule de jour en jour », a-t-il conclu.

