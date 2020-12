La demande de Donald Trump d’abroger une ancienne règle protégeant les géants de la technologie de toute responsabilité pour les choses que les utilisateurs publient a été approuvée par la représentante démocrate non-conformiste Tulsi Gabbard, ce qui laisse supposer que son parti la reniera à nouveau.

Gabbard, dont le mandat représentant Hawaï expire en janvier, a exprimé son soutien au président Trump sur Twitter. «Veuillez ne pas reculer. La liberté et l’avenir de notre pays sont en jeu ». elle a écrit mardi, en réponse à sa demande d’abroger l’article 230.

.@realDonaldTrump Je vous soutiens pleinement sur ce point. Veuillez ne pas reculer. La liberté et l’avenir de notre pays sont en jeu. https://t.co/A5EPgvAuqX – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 3 décembre 2020

Le projet de loi a été adopté dans les années 1990 pour protéger le secteur Internet en herbe des poursuites judiciaires pour des choses que les utilisateurs publient sur leurs plateformes. Pour cette raison, des entreprises comme Facebook et Twitter ne sont pas traitées comme des éditeurs pouvant être tenus responsables du contenu auquel ils donnent accès.

Les critiques affirment que la disposition a survécu à elle-même, offrant une protection indue à des sociétés dangereusement puissantes. Aujourd’hui, ces géants de la technologie utilisent des algorithmes qui décident de ce que les utilisateurs voient, des outils de modération automatisés et des avertissements explicites pour agir en tant qu’éditeurs de facto. Trump, qui a son propre boeuf avec les grandes plateformes de médias sociaux, a demandé l’abrogation de l’article 230 dans le cadre de la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) et a menacé d’y opposer son veto si ce n’est pas le cas.

Le soutien ouvert à une proposition de Trump émanant d’un membre du parti démocrate est une chose rare dans le paysage politique américain hautement polarisé. Camp Blue accuse le président républicain de nombreux péchés, de la collusion avec la Russie, à la disgrâce de son bureau en refusant de céder à Joe Biden, à l’éclosion d’un complot militaire pour usurper le pouvoir.

La rupture des rangs de Gabbard a attisé la colère et a incité à prédire qu’elle serait « annulé » encore.

Tulsi. Il a gazé des manifestants sur la pelouse de la Maison Blanche, a menacé d’invoquer l’acte d’insurrection et a envoyé des agents fédéraux non identifiés pour retirer les manifestants de la rue. Donald Trump est littéralement la dernière personne à qui faire appel au nom de notre «liberté et avenir». C’est un autoritaire. – Chris Colasurdo (@CColasurd) 3 décembre 2020

En attente de l’annulation de tulsi dans 3. 2. 1. – Eugene Debs aurait dû gagner de la prison (@AntiImperiall) 3 décembre 2020

Lorsqu’elle se présentait aux primaires présidentielles démocrates, Gabbard a été largement saluée par l’establishment du parti et ses médias amis comme une «Atout russe» et un républicain secret. Hillary Clinton a tristement prédit que le représentant hawaïen se présenterait comme indépendant pour blesser le démocrate finalement nommé, ce qui ne s’est jamais produit.

Gabbard a finalement approuvé la candidature de Biden plutôt que celle de Bernie Sanders, qu’elle a soutenu en 2016, quittant même son poste au Comité national démocrate pour le faire. Son approbation de Biden a offert un bref instant d’attitude du centre « tout est pardonné maintenant », tandis que ses partisans ne pouvaient que remarquer moqueusement que Gabbard avait remporté plus de votes de délégués lors de la primaire que Kamala Harris, la vice-présidente de Biden.

Gabbard rejette systématiquement la division partisane que de nombreux autres politiciens américains acceptent actuellement comme une réalité. Il y a quelques jours à peine, elle a exprimé son soutien à une décision de la Cour suprême qui suspend temporairement les restrictions de Covid-19 imposées aux institutions religieuses à New York. Le discours de gauche qui prévaut est que la décision prouve que le plus haut organe judiciaire américain a été détourné par des fanatiques religieux nommés par Trump, qui accordent plus d’importance à la foi qu’à la vie humaine.

Le dernier démocrate sain d’esprit. Malheureusement, elle sera partie dans 32 jours lorsque la nouvelle session du Congrès prendra le relais. https://t.co/iYwzbPhkTw – 🇺🇸 Mark O’Toole 🇺🇸 (@ mark_patriot77) 3 décembre 2020

Je soutiens fermement cette décision de la Cour suprême défendant notre premier amendement / liberté de religion. Bien que le COVID puisse temporairement exiger certaines restrictions de santé publique, les lieux de culte DOIVENT être traités de la même manière que les institutions laïques – pas plus durement / strictement. – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 30 novembre 2020

Ironiquement, sur la section 230, Gabbard semble être d’accord non seulement avec Trump, mais aussi avec Biden. Dans une interview accordée au New York Times en janvier, le candidat à la présidence de l’époque a déclaré sans équivoque qu’il voulait que ce soit « immédiatement » révoqué. Gabbard a ouvertement critiqué cette disposition lors de sa campagne primaire et a coparrainé en octobre un projet de loi modifiant l’article 230.

