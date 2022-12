Tulsi Gabbard rôtit le membre du Congrès élu du GOP pour des «mensonges flagrants» aux électeurs

Plus tôt, l’homme a admis avoir fabriqué des informations dans sa biographie sur la campagne électorale

Le député républicain élu George Santos, qui a admis avoir inventé des faits sur sa biographie, a été déguisé par l’ancien candidat à la présidence Tulsi Gabbard lors d’une interview à Fox News.

Gabbard, un ancien démocrate qui a rejoint le réseau d’information conservateur en tant que contributeur rémunéré en novembre, a affronté Santos mardi lors de sa première apparition télévisée depuis qu’il a admis “embellir” son curriculum vitae.

D’autres législateurs ont menti au peuple américain dans le passé et s’en sont tirés, mais Santos avait dit “mensonges flagrants” dit-elle, avant de demander, “Tu n’as pas honte ?” L’homme, qui devrait représenter le 3e district du Congrès de New York, a tenté de détourner le blâme.

“Tulsi, je peux dire la même chose à propos des démocrates”, il a dit. “Regardez Joe Biden. Joe Biden ment au peuple américain depuis 40 ans. C’est le président des États-Unis. Les démocrates le soutiennent sans réserve. N’ont-ils pas honte ?

Gabbard a déclaré que le problème ne concernait pas la politique des partis, mais la relation de Santos avec ses électeurs et s’ils pouvaient faire confiance à tout ce qu’il disait en leur nom. Le membre élu du Congrès a déclaré que les critiques sont “pointilleux” à lui et qu’il est plus qu’un “façade.”

Santos a affirmé qu’au moins certaines des accusations portées contre lui n’étaient pas exactes – en particulier, ses affirmations selon lesquelles il aurait travaillé pour les géants financiers Goldman Sachs et Citigroup n’étaient pas exactes. “faux” mais “discutable,” il expliqua. Les deux entreprises ont déclaré qu’elles n’avaient aucune trace d’emploi de Santos.

«Je peux m’asseoir et vous expliquer ce que vous pouvez faire dans le capital-investissement… en servant les commanditaires et les commandités. Et nous pouvons avoir cette discussion qui va bien au-dessus de la tête du peuple américain », il a dit.

Gabbard a répondu qu’il venait d’insulter les électeurs en laissant entendre qu’ils n’étaient pas assez intelligents pour comprendre ses clarifications, ce que Santos a nié avoir fait.

Santos s’est présenté comme un républicain ouvertement gay. Sa biographie douteuse est passée inaperçue pendant sa campagne et a été révélée après que le New York Times a publié un exposé à ce sujet la semaine dernière. Il a admis plus tard avoir trompé le public sur son éducation, sa carrière et même ses antécédents familiaux, bien qu’il ait nié avoir jamais « prétendait être juif ».