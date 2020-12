Alors que de nombreux autres législateurs ont publiquement obtenu le vaccin Covid-19, le représentant Tulsi Gabbard (D-Hawaii) a promis de ne pas le faire tant que tous les aînés ne le recevront pas.

«J’avais prévu de me faire vacciner, mais je serai désormais solidaire de nos aînés en ne le faisant pas avant qu’ils ne le puissent. J’exhorte mes collègues de moins de 65 ans et en bonne santé à se joindre à moi. » Gabbard a déclaré dans un message publié lundi matin sur Twitter.

La députée et l’ancien espoir présidentiel ont fustigé «Bureaucrates sans cœur» aux Centers for Disease Control and Prevention pour ne pas donner la priorité aux personnes âgées, considérées comme les plus vulnérables à Covid-19, dans leur plan de déploiement.

Des bureaucrates du CDC sans cœur, arrogants et non élus ont décidé que la vie des Américains âgés ne comptait pas. Ils recommandent que 100 millions de «travailleurs essentiels» (c’est-à-dire des personnes en bonne santé travaillant dans des magasins d’alcool ou des compagnies de téléphone) puissent se faire vacciner avant nos grands-parents. (1/2) pic.twitter.com/yEn0k0cKBs – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 21 décembre 2020

C’est une politique de santé immorale et mauvaise. J’avais prévu de me faire vacciner, mais je serai maintenant solidaire de nos aînés en ne le faisant pas avant qu’ils le puissent. J’exhorte mes collègues de moins de 65 ans et en bonne santé à se joindre à moi. (2/2) – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 21 décembre 2020

Les aînés ont été considérés comme un deuxième groupe prioritaire par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, qui a recommandé que les travailleurs de la santé, le personnel et les résidents des foyers de soins reçoivent le vaccin en premier. Le directeur du CDC, Robert Redfield, pourrait toujours donner la priorité aux personnes âgées. Il a exprimé son soutien pour que les personnes de plus de 70 ans reçoivent le vaccin le plus tôt possible.

La déclaration de Gabbard contraste avec les actions de nombreux législateurs qui ont reçu le vaccin avant qu’il ne soit disponible pour la plupart des Américains.

Le sénateur Marco Rubio (R-Florida), 49 ans, a été accusé sur les réseaux sociaux de « Coupe » au premier plan par les critiques après avoir publié des images de lui-même recevant le vaccin ce week-end.

Il y a très, très peu de cas de réactions allergiques connues au vaccin Covid-19, mais Marco Rubio s’est toujours considéré comme un sur un million, il y a donc encore de l’espoir. – George Takei (@GeorgeTakei) 20 décembre 2020

Lindsey Graham et Marco Rubio sautent à l’avant de la ligne pour #Vaccin contre le covid. Je ne peux pas penser à deux membres du personnel moins essentiels en Amérique que ces deux hypocrites. – WM (@ Minuteman04) 20 décembre 2020

De l’autre côté de l’allée politique, Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), 31 ans, a également été repoussée après avoir reçu le vaccin, beaucoup citant son jeune âge comme une raison pour qu’elle ne soit pas l’une des premières se faire vacciner.

Un autre «législateur» reçoit le VACCIN avant LE PEUPLE. Ici on voit @aoc—Une personne très inefficace, destructrice et ignorante qui reçoit «l’antidote COVIDE» Ne nous a-t-on pas dit que les TRAVAILLEURS ESSENTIELS recevraient le vaccin en premier? Alors ces FOOLS au congrès devraient aller en dernier pic.twitter.com/KWAy2cCrgE – Greg Kelly (@gregkellyusa) 20 décembre 2020

A-t-elle plus de 70 ans? Comment diable AOC a-t-il obtenu la première ligne pour le vaccin? https://t.co/Y5IgdCUVCW – Ann Coulter (@AnnCoulter) 21 décembre 2020

D’autres, comme le journaliste Glenn Greenwald, ont également souligné l’hypocrisie de nombreux libéraux critiquant les conservateurs comme Rubio, mais célébrant l’annonce de vaccination d’Ocasio-Cortez.

J’adore la façon dont le discours de colère entourant les jeunes membres du Congrès recevant le vaccin est devenu beaucoup, beaucoup plus poli et retenu (et beaucoup moins viral) maintenant que ce n’est pas seulement Marco Rubio qui l’a fait (à gauche) mais aussi AOC (à droite). pic.twitter.com/6VB4tAVbw3 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 21 décembre 2020

Des législateurs de haut rang comme la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi (D-Californie), 80 ans, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), ont également été vaccinés.

