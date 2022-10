Tulsi Gabbard quitte les démocrates « bellicistes »

L’ancienne candidate à la présidentielle américaine a également accusé son parti d'”alimenter le racisme anti-blanc”

L’ancienne membre du Congrès américain et candidate à la présidentielle de 2020 Tulsi Gabbard a annoncé son départ du Parti démocrate, arguant qu’il est tombé sous le contrôle de “une cabale élitiste de bellicistes.” Les démocrates de l’establishment demandent depuis longtemps à Gabbard de quitter le parti et de se déclarer républicaine.

“Je ne peux plus rester dans le Parti démocrate d’aujourd’hui qui est maintenant sous le contrôle total d’une cabale élitiste de bellicistes”, Gabbard a déclaré dans un message vidéo mardi.

Les collègues du parti du président Joe Biden, a-t-elle poursuivi, sont « menés par un éveil lâche, qui nous divisent en racialisant chaque problème et en attisant le racisme anti-blanc… qui sont hostiles aux personnes de foi et de spiritualité… qui croient en l’ouverture des frontières, qui militarisent l’État de sécurité nationale pour s’en prendre à leurs adversaires politiques, et surtout, qui nous entraînent toujours plus près de la guerre nucléaire.

Gabbard ne s’est pas déclarée républicaine, bien qu’elle partage de nombreux points de vue de l’aile anti-interventionniste “America First” du GOP. Alors que le Parti démocrate a – avec le soutien des républicains de l’establishment – ​​voté à la quasi-unanimité pour envoyer plus de 52 milliards de dollars à l’Ukraine ces derniers mois, Gabbard a condamné Biden pour “exploiter cette guerre pour renforcer l’OTAN et alimenter le complexe militaro-industriel”.

Je ne peux plus rester dans le Parti démocrate d’aujourd’hui qui est maintenant sous le contrôle total d’une cabale élitiste de bellicistes poussés par un éveil lâche, qui nous divisent en racialisant chaque problème et attisent le racisme anti-blanc, travaillent activement pour saper nos libertés données par Dieu , sommes… pic.twitter.com/oAuTnxZldf — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 11 octobre 2022

L’ancienne membre du Congrès a exposé ces points de vue à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, et est un invité régulier de son émission aux heures de grande écoute.

De même, les affirmations de Gabbard selon lesquelles son ancien parti promeut le racisme anti-blanc, l’ouverture des frontières et la persécution de leurs opposants politiques font écho aux critiques plus souvent entendues de la droite.

Gabbard s’oppose depuis longtemps à l’implication et au financement des États-Unis dans les conflits étrangers. Au cours de ses quatre mandats de 2013 à 2021, elle a prôné le dialogue avec les superpuissances rivales américaines, couplé à une politique intransigeante contre le terrorisme islamique. La candidate ratée à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, a accusé Gabbard en 2019 d’être “un atout russe”, faisant probablement référence au passé du législateur hawaïen louer pour la lutte du président russe Vladimir Poutine contre le terrorisme en Syrie.

Gabbard a répondu en qualifiant Clinton de “personnification de la pourriture qui a écœuré le Parti démocrate”, et poursuivre l’ancien secrétaire d’État pour diffamation.