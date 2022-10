Tulsi Gabbard ose défier la machine de guerre de Washington

L’ancien candidat à la présidentielle a montré que s’opposer aux politiques de changement de régime est le seul tabou que la classe dirigeante ne tolérera pas

La transformation rapide de Tulsi Gabbard d’étoile montante démocrate en paria diabolisée – culminant cette semaine avec sa décision de quitter le parti – a révélé la seule chose sur laquelle toutes les personnes puissantes à Washington peuvent s’entendre : la guerre est bonne.

C’est la seule chose, en fait, sur laquelle tout le monde doit être d’accord, s’ils espèrent atteindre un quelconque pouvoir et avoir une carrière longue et prospère dans la politique américaine. Ceux qui ne le feront pas seront tenus en marge, au mieux. S’ils s’expriment trop efficacement, ils seront qualifiés de traîtres. Comme l’ont prouvé l’ancien membre du Congrès Ron Paul et son fils, le sénateur Rand Paul, ils ne seront jamais pris au sérieux en tant que candidats à la présidence et ne seront pas autorisés à se présenter, quel que soit le nombre de débats qu’ils remportent.

Gabbard a illustré cette réalité mieux que quiconque. Considérez combien elle a apporté à la table lorsqu’elle est entrée au Congrès en 2013, à quel point elle était présentée comme la prochaine grande chose, puis regardez à quel point il lui a fallu apparemment peu pour être essentiellement excommuniée. Sa chute de grâce a été étonnamment rapide et éclairante.

Alors âgée de seulement 31 ans, elle est venue de l’un des États bleus les plus fiables, Hawaï, en tant que plus jeune législatrice à avoir jamais représenté son district. Elle n’est pas blanche. En fait, elle a coché quelques-unes de ces cases identitaires que les démocrates aiment tant, devenant le premier membre hindou et le premier membre votant samoan-américain du Congrès. C’est une ancienne combattante. Elle est articulée et apparaît comme une personne qui croit passionnément en ce qu’elle dit.

En bref, elle était comme une bien meilleure version de Kamala Harris. Essayez d’imaginer que le vice-président actuel soit plus jeune, plus intelligent, sympathique et doté de principes. Saupoudrez quelques points de crédit supplémentaires pour le service militaire et une capacité à paraître humain, sans le rire incontrôlable dans les moments les plus inappropriés. Ce serait Tulsi Gabbard.

Il n’a pas été difficile pour les dirigeants du Parti démocrate de voir le potentiel de Gabbard lorsqu’elle a remporté sa première primaire en 2012. Le président Barack Obama l’a approuvée et Nancy Pelosi, alors chef de la minorité à la Chambre, l’a invitée à prendre la parole à la Convention nationale démocrate. Dès son arrivée au Congrès en 2013, elle a été nommée vice-présidente du Comité national démocrate (DNC).

Juste au bon moment, CNN et d’autres médias traditionnels ont commencé à flatter Gabbard alors que le “prochaine vedette” et « Celui à surveiller.” MSNBC a suggéré qu’Hollywood pourrait vouloir faire un film sur elle, et la commentatrice de CNN Ana Navarro a plaisanté, “Je ne sais pas, mais dans une bataille, je la veux dans ma tranchée.”

Mais presque aussi soudainement, aucune des têtes parlantes ne voulait de Gabbard dans sa tranchée. Après la victoire fracassante de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2016, elle a eu l’audace de rencontrer le président élu. Le problème n’était pas vraiment qu’elle avait eu une conversation avec Bad Orange Man. Ce qui était impardonnable, c’était ce dont elle voulait parler : la campagne américaine de changement de régime en Syrie.

“J’ai senti qu’il était important de saisir l’occasion de rencontrer le président élu maintenant, avant que les battements de tambour de la guerre que les néoconservateurs ont battus ne nous entraînent dans une escalade de la guerre pour renverser le gouvernement syrien”, Gabbard a dit à l’époque. Quelques semaines plus tard, elle s’est rendue en Syrie pour voir les conditions horribles sur le terrain et elle a rencontré le président syrien Bashar al-Assad.

À toutes fins utiles, le passage de Gabbard en tant que chouchou du Parti démocrate était terminé. En fait, c’était pire que d’être retiré de la liste A. Elle était considérée comme une traîtresse à sa nation aux yeux des puissants. Hillary Clinton, la candidate présidentielle du parti en 2016, est allée jusqu’à suggérer que Gabbard était traité comme un pion russe, en disant : “C’est la préférée des Russes.”

Lorsque Gabbard s’est présentée à la présidence lors de la course de 2020, elle a apporté son message anti-guerre aux débats primaires et a humilié Harris en tant qu’hypocrite sur la justice pénale. Après son premier débat, elle est devenue la candidate la plus recherchée en ligne, mais Google a suspendu son compte publicitaire, ce qui signifie qu’elle n’a pas pu capitaliser sur l’augmentation de l’intérêt des électeurs. Elle a accusé le DNC de l’avoir tenue à l’écart de certains des débats clés ultérieurs, dans un cas en modifiant ses règles pour le faire, et Gabbard a quitté la course peu de temps après.

Alors que les médias la dépeignent comme une fanatique anti-LGBTQ et une « L’affirmation russe », La carrière de Gabbard au Congrès allait bientôt se terminer. Elle a choisi de ne pas se faire réélire et a été la seule démocrate à ne pas se joindre aux autres membres du parti à la Chambre pour voter pour la destitution de Trump.

Cependant, Gabbard a continué à dénoncer le bellicisme, en particulier après que la Russie a lancé son offensive militaire contre l’Ukraine en février, déclenchant les réprimandes des démocrates et des républicains. Elle est devenue encore plus une paria politique lorsqu’elle a averti que la politique de Biden consistant à mener une guerre par procuration contre la Russie rapprochait les Américains de la catastrophe nucléaire. Après avoir fait part de ses inquiétudes concernant les allégations de biolabs financés par les États-Unis en Ukraine, le sénateur Mitt Romney l’a accusée de jaillir “mensonges traîtres.

Lorsque Gabbard a annoncé sa sortie du Parti démocrate mardi, elle a parlé de “lâche réveil” la division raciale, l’hostilité envers les croyants et la militarisation des forces de l’ordre contre les opposants politiques. Mais le seul vrai tueur, la seule différence vraiment irréconciliable, c’était la guerre. “Je ne peux plus rester dans le Parti démocrate d’aujourd’hui qui est maintenant sous le contrôle total d’une cabale élitiste de bellicistes”, dit-elle.

Malheureusement, elle aurait pu dire la même chose du Parti républicain. Comme l’économiste et analyste politique Jeffrey Sachs l’a souligné dans une interview lundi, “Ce pays est une machine de guerre au sommet.” Il ajouta, « Nous sommes un État sécuritaire. Nous avons un État secret qui gère la majeure partie de notre politique étrangère et militaire.

Tous les jeux sur la race, le sexe et d’autres problèmes sociaux inventés de toutes pièces ne sont que du théâtre politique. Ce qui compte vraiment à Washington, c’est la guerre, et l’efficacité de Gabbard en tant que communicante la rend dangereuse pour la machine de guerre. Elle précise que les politiques américaines n’ont rien à voir avec la sécurité réelle et les intérêts économiques du peuple américain.

“Nous avons trop de gens à Washington qui sont des fauteurs de guerre, inféodés au complexe militaro-industriel et qui continuent de faire passer leurs propres intérêts égoïstes et les intérêts de leurs donateurs en premier, sans se soucier du coût et des conséquences que leurs décisions ont sur l’Amérique. personnes,” a-t-elle déclaré mardi dans une interview à Fox News.

“C’est exactement ce que nous voyons en ce moment avec le président Biden et les dirigeants du Congrès, dont les décisions nous poussent activement au bord d’un holocauste nucléaire, dont ils peuvent avoir leurs bunkers où ils seront en sécurité, mais nous, les Américains les gens n’auront pas d’abri, pas d’endroit où aller, pas d’endroit où se cacher, et feront face aux conséquences qui pourraient détruire toute l’humanité et le monde tel que nous le connaissons.