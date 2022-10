Tulsi Gabbard exhorte les démocrates à suivre son exemple

L’ex-législateur a quitté le parti la semaine dernière, les qualifiant de « bellicistes » et de racistes « anti-blancs ».

L’ancienne membre du Congrès américain Tulsi Gabbard a appelé les démocrates à quitter le parti, qui, selon elle, est contrôlé par “les idéologues fanatiques se sont réveillés.” Gabbard elle-même est partie la semaine dernière, appelant les dirigeants “une cabale élitiste de bellicistes.”

S’adressant à l’animateur de Fox News, Sean Hannity, vendredi, Gabbard a déclaré qu’elle avait vécu “beaucoup de contrecoups et de colère” du “des idéologues fanatiques et réveillés qui contrôlent le Parti démocrate d’aujourd’hui” lorsqu’elle a annoncé sa décision de quitter le parti plus tôt dans la semaine.

Gabbard, que les démocrates accusent depuis longtemps de se ranger du côté de leurs adversaires républicains, a déclaré qu’elle avait décidé de partir en raison du soutien de son ancien parti à “le racisme anti-blanc” frontières ouvertes, persécution de leurs opposants politiques et attisation de conflits étrangers.

La vérité n’est pas subjective. Je ne pourrais plus rester dans un parti qui pense que la vérité est ce qu’il dit, qui nie la réalité objective comme la différence entre les hommes et les femmes, et qui essaie de discréditer ou de faire taire quiconque ose les défier. pic.twitter.com/3KZL8pLazf — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 17 octobre 2022

L’ex-membre du Congrès hawaïen a déclaré à Hannity qu’elle avait reçu des messages positifs de la part des démocrates “qui se sont sentis enhardis et inspirés qu’eux aussi n’ont pas à s’autocensurer et à se recroqueviller dans le coin de peur d’être annulés ou salis ou de perdre leur emploi.”

“[Democrats] créé cette culture de la peur », a-t-elle poursuivi, appelant les modérés du parti à “intensifier” et démissionner. À ceux “qui se sentent aussi écoeurés que moi à propos du Parti démocrate d’aujourd’hui, partez, avancez et mettez notre pays en premier”, implora-t-elle.

Gabbard a servi quatre mandats de 2013 à 2021 et a contesté les élections primaires du Parti démocrate de 2020 sur une plate-forme axée sur la politique étrangère. Tout au long de sa campagne primaire, elle a été qualifiée d’apologiste du président syrien Bashar Assad et de “fantoche” du président russe Vladimir Poutine, pour avoir suggéré que les États-Unis autorisent Assad à combattre les terroristes de l’État islamique en Syrie et recherchent la coopération plutôt que le conflit avec la Russie.

Ces dernières années, Gabbard a trouvé un terrain d’entente avec des experts conservateurs comme Hannity et son collègue animateur de Fox, Tucker Carlson, partageant le dédain d’Hannity pour l’adoption par les démocrates de l’idéologie transgenre – qu’elle qualifie de déni de “réalité objective” – et l’anti-interventionnisme de Carlson.

Cependant, de nombreux républicains à Washington DC soutiennent la campagne menée par les démocrates pour armer l’Ukraine, avec des faucons comme Lindsey Graham de Caroline du Sud appelant ouvertement à l’assassinat de Poutine. Hannity a demandé à Gabbard si les États-Unis avaient un “obligation morale” intervenir dans le conflit. Gabbard a insisté sur le fait que la seule obligation des États-Unis est de “Mettre fin à cette guerre aussi vite que possible.”