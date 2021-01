L’ancienne représentante démocrate du Congrès Tulsi Gabbard s’est prononcée sur les nouvelles règles au Congrès qui sont entrées en vigueur lundi interdisant certaines langues liées au genre.

Les règles imposées par les démocrates poursuivent une tendance de plusieurs années à éroder les pouvoirs de la minorité de la Chambre par des révisions adoptées tous les deux ans.

Parmi les nouvelles règles, les membres du Congrès sont tenus d’utiliser un «langage non sexiste».

Les démocrates affirment que les changements favoriseront la diversité et l’inclusion au 117e Congrès. La Chambre a approuvé le paquet lundi dans un vote 217-206 sur les lignes de parti.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a introduit un nouvel ensemble de règles pour régir le Congrès

Tulsi Gabbard fait exploser les nouvelles règles de la maison qui éliminent le «langage sexué» sur Tucker: « C’est le comble de l’hypocrisie pour les personnes qui prétendent être les champions des droits des femmes de nier l’existence biologique des femmes. » pic.twitter.com/eoQEl1QNWR – Appelant quotidien (@DailyCaller) 5 janvier 2021

Le changement intervient alors qu’un nombre record de législateurs LGBTQ rejoignent le Congrès.

Bien que les règles n’empêchent pas l’utilisation d’une langue sexuée, elle renomme la langue «officielle».

Il voit «toutes les identités de genre honorées en changeant les pronoms et les relations familiales à la Chambre des règles pour être neutres».

Tulsi Gabbard, une ancienne membre du Congrès d’Hawaï, affirme que les règles ignorent essentiellement l’existence même des femmes.

« C’est le comble de l’hypocrisie pour les personnes qui prétendent être les champions des droits des femmes de nier l’existence biologique des femmes », a déclaré Gabbard à Tucker Carlson lundi soir.

Gabbard a qualifié les nouvelles règles de « hallucinantes », ajoutant qu’elles « manquaient de bon sens »

« Ce récent changement de règle à la maison voté et adopté aujourd’hui supprime les références aux mères et aux pères, aux dérangements et aux sœurs et aux fils et filles des règles et de l’administration du Congrès, c’est époustouflant », a-t-elle déclaré.

Les nouvelles règles changent les «marins» en «gens de mer», «président» en «président» et «soumettre sa démission» en «démission».

Les références aux pères, mères, fils, filles, frères, sœurs, maris, épouses et beaux-parents doivent être remplacées par « parent, enfant, frère ou sœur, conjoint ou beau-parent », conformément à la résolution.

Les membres de la famille élargie seraient appelés «parents de l’enfant» au lieu de tante ou oncle, beaux-parents et beaux-frères.

« Cela montre à quel point les Américains au Congrès sont déconnectés de la réalité et des luttes quotidiennes. Également en tant que premier acte, ce nouveau congrès aurait pu être de s’assurer que les Américains âgés sont en mesure d’obtenir le vaccin covid maintenant aux côtés des travailleurs de la santé de première ligne. Au lieu de faire quelque chose qui pourrait aider à sauver la vie des gens, ils choisissent plutôt de dire que vous ne pouvez pas dire mère et père dans cette langue du Congrès. C’est stupéfiant, continua Gabbard.

Des preuves des nouvelles règles pouvaient déjà être entendues lors de la prière d’ouverture qui a vu les mots «Amen et A-femme» prononcés par le représentant Emanuel Cleaver

Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy a qualifié les nouvelles règles de « stupides »

Dans le passé, le Congrès fonctionnait selon une règle binaire selon laquelle «les mots important un sexe incluent également l’autre».

«Grâce à des mois de consultation au sein de notre caucus et de notre Congrès, nous avons développé un ensemble de règles qui rend la Maison du peuple plus responsable et plus réactive envers tous les Américains», a écrit Pelosi dans le communiqué.

Les dernières règles prévoient la reconnaissance d’un éventail d’identités de genre ainsi que de relations homosexuelles.

«Je ne sais pas comment expliquer ce qu’ils pensent. Cela défie le bon sens. Il existe une distinction biologique entre les hommes et les femmes et les garçons et les filles. Cela défie la science fondamentale », a déclaré Gabbard.

Plusieurs législateurs du GOP ont précédemment dénoncé le changement proposé, y compris le représentant Kevin McCarthy de Californie, qui l’a qualifié de «stupide».

McCarthy avait précédemment soutenu la loi sur la défense du mariage en 2011, qui interdisait le mariage homosexuel.