Tulsi Gabbard dénonce la “dangereuse” Clinton après son voyage en Inde

La célèbre critique d’Hillary Clinton a déclaré que la visite montre qu’elle est “envieuse” de la présidence de Biden

L’ancienne représentante démocrate américaine Tulsi Gabbard a poursuivi sa querelle de longue date avec Hillary Clinton après la récente visite de l’ex-secrétaire d’État en Inde. Elle a déclaré à Fox News que le voyage ne servait à rien et montre que l’ancien candidat à la présidentielle est un “personnage dangereux” qui est “envieux» de Joe Biden.

Clinton est arrivée en Inde le 5 février, rendant visite à des travailleurs des marais salants du Gujarat où elle a annoncé une initiative de 50 millions de dollars destinée à donner aux femmes et aux communautés les moyens de lutter contre le changement climatique.

Cependant, Gabbard – qui a quitté le Parti démocrate l’année dernière – a depuis déclaré que la visite de Clinton pour mobiliser le soutien aux énergies propres alternatives montre qu’elle convoite toujours l’autorité diplomatique et qu’elle est “envieux» de la présidence de Joe Biden.

“Son désir d’être commandant en chef qu’elle a depuis très longtemps n’a rien à voir avec la garantie de la sûreté et de la sécurité du peuple américain“, a déclaré Gabbard lors de l’émission” Jesse Watters Primetime “de FOX News jeudi. “Cela a tout à voir avec le fait que s’il y a une guerre à mener, elle veut être celle qui a le doigt sur cette gâchette proverbiale.”

En savoir plus Tulsi Gabbard quitte les démocrates « bellicistes »

Elle a ajouté qu’elle pense que Biden est “canaliser ses manières bellicistes.” Clinton a précédemment qualifié Gabbard de «Atout russe», ce qui a incité l’ancien démocrate d’Hawaï à lancer une action en diffamation.

Gabbard a également déclaré que la visite de Clinton en Inde n’a rien fait pour résoudre les problèmes les plus urgents de l’Inde, tels que les tensions avec son voisin le Pakistan, et que son seul avantage était d’accroître sa propre visibilité publique. “C’est ce qui fait d’elle un personnage si dangereux“, a déclaré Gabbard. “Elle sent qu’elle n’a de comptes à rendre à personne parce qu’elle ne subit pas ces conséquences.”

Pendant son séjour en Inde, Clinton a déclaré que le pays était idéalement placé pour mettre en œuvre des méthodes d’énergie propre, qui, selon elle, augmenteraient la croissance économique. Elle a fait référence aux installations d’énergie solaire d’une ferme saline qu’elle avait visitée à Surendranagar comme preuve de cela.

Clinton a également profité de la visite pour féliciter les femmes indiennes indépendantes qui ont choisi de travailler dans des rôles tels que les vendeurs de rue, les agriculteurs et les ouvriers.