L’ancienne membre du Congrès Tulsi Gabbard a condamné le «racisme anti-blanc flagrant» de la maire de Chicago Lori Lightfoot et a appelé à sa démission. La bombe de la guerre culturelle a déclenché à la fois les républicains et ses collègues démocrates.

«Le racisme anti-blanc flagrant du maire Lightfoot est odieux. J’appelle le président Biden, Kamala Harris et les autres dirigeants de notre pays – de toutes races – à se joindre à moi pour demander la démission du maire Lightfoot. Nos dirigeants doivent condamner tout racisme, y compris anti-blanc, » vendredi, l’ancien membre de la Chambre des représentants d’Hawaï a tweeté.

Gabbard faisait référence à la décision de Lightfoot cette semaine d’accorder des interviews uniquement à «Journalistes noirs ou bruns», citant le besoin de « diversité et inclusion » dans les médias.

C’était les mots « Anti-blanc » qui a attiré la colère des démocrates en ligne, cependant, alors qu’ils se sont empilés sur Gabbard pour insister sur le fait que cela n’existe pas. Beaucoup ont cherché à redéfinir la notion même de racisme, non pas comme une discrimination fondée sur la race – comme le font les lois américaines – mais comme le «Pouvoir plus privilège» relation défendue par la théorie critique de la race.





« Il n’y a pas une telle chose, » a tweeté la militante transgenre Charlotte Clymer. « Il n’y a pas de barrières systémiques ou largement culturelles pour les Blancs qui empiètent sur la façon dont nous nous déplaçons dans le monde. »

Il n’existe pas de «racisme anti-blanc». Il n’y a pas de barrières systémiques ou largement culturelles pour les Blancs qui empiètent sur la façon dont nous nous déplaçons à travers le monde. C’est ridicule comme l’enfer. https://t.co/uAYCRJ9ExP – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 21 mai 2021

«Le blanc n’est pas une culture» a fait valoir le démocrate de Virginie Qasim Rashid, ajoutant que les Blancs évoquant cela ne sont «Se défendre d’être raciste.»

PSA: Le blanc n’est pas une culture. Il y a la culture allemande. Culture française. Culture néerlandaise. Culture irlandaise. Célébrez-les! Mais pas de «culture blanche». Ainsi, quand les gens qualifient le racisme d ‘«anti-blanc», – ils ne défendent aucune culture – ils se défendent d’être racistes sans conséquence. – Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) 21 mai 2021

D’autres ont simplement dit «Racisme anti-blanc» n’est pas une chose légitime, accompagnée d’un GIF du vice-président Kamala Harris gloussant comme si cela prouvait son point de vue.

Un commentateur éminent de Twitter est allé pour le whataboutisme, soulignant que l’administration Biden est «Financer plusieurs génocides mais Tulsi Gabbard se concentre sur la politique de l’identité blanche et la guerre culturelle » plutôt.

Joe Biden finance plusieurs génocides mais Tulsi Gabbard se concentre sur la politique de l’identité blanche et la guerre de la culture lol – Nick est un gauchiste de Fred Hampton 🥋 (@SocialistMMA) 21 mai 2021

Il y a également eu des attaques personnelles qui cherchaient à réécrire l’histoire – telles que les affirmations selon lesquelles la campagne 2020 de Gabbard pour l’investiture démocrate à la présidentielle était « détruit » par Hillary Clinton, ou qu’elle a obtenu « Traîné » par Harris pendant les débats, quand exactement le contraire s’est produit.

J’adore Hillary, je déteste Hillary, peu importe. Mais pour ma part, j’ai vraiment adoré la façon dont elle a détruit la campagne présidentielle de Tulsi Gabbard, l’a exposée comme un atout russe et l’a poussée à se retirer elle-même – sans même mentionner son nom. Tout simplement génial. – Andrea Junker ® ​​(@Strandjunker) 21 mai 2021

Les conservateurs, pour leur part, ont présenté le tweet de Gabbard comme un exemple de courage que le parti républicain ne possédait pas.

« Y a-t-il [Republican] un élu qui a qualifié le comportement du maire Lightfoot de explicitement anti-blanc? » demandé Darren Beattie, un ancien rédacteur de discours de Trump qui dirige maintenant Revolver.news.





Le fait que Gabbard ait appelé à la démission de Lightfoot devant les républicains du Congrès « N’est pas un bon look pour le GOP, » mentionné Logan Hall de l’appelant quotidien.

Le Columbia Bugle se demandait si la fête avait besoin de « Obtenir la permission de Frank Luntz » – un agent de commercialisation qui est propriétaire du leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-California) à DC – avant de rejoindre Gabbard.

Hey Kev, peux-tu frapper à la porte de Frank et faire rédiger cette déclaration? – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 21 mai 2021

Richard Hanania du Center for Study of Partisanship and Ideology a plaisanté en disant que le tweet de Gabbard montre pourquoi elle ne sera jamais républicaine.

«Elle parle de ‘racisme anti-blanc’ alors que les conservateurs ne sont censés s’intéresser qu’à l’antisémitisme de ceux qui sont opposés aux bombardements du Hamas», il a écrit.

Gabbard a été le premier membre hindou du Congrès américain, représentant Hawaï de 2012 à 2021, après avoir servi dans l’armée américaine en Irak et au Koweït. Elle a également été vice-présidente du Comité national démocrate de 2013 à 2016, démissionnant pour approuver la candidature présidentielle de Bernie Sanders (I-Vermont) sur Clinton.





