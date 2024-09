« Tulsa King » Saison 2 en streaming sur Paramount Plus : date et heure de sortie

Les fans de Sylvester Stallone ont de quoi se réjouir à la mi-septembre.

La série Tulsa King, créée par Taylor Sheridan et diffusée sur Paramount Plus, est sur le point de débuter sa deuxième saison de 10 épisodes. La série met en vedette Stallone dans le rôle d’un mafieux new-yorkais qui se retrouve à Tulsa, dans l’Oklahoma, après avoir passé 25 ans en prison. La saison 2 verra son personnage Dwight « The General » Manfredi, ainsi que l’équipe qu’il a constituée dans la saison 1, se concentrer sur leur empire criminel en pleine croissance, selon un rapport de la chaîne américaine The Guardian. Synopsis de Paramount PlusDes menaces telles que la mafia de Kansas City et un puissant homme d’affaires local seront prises en compte dans le dernier épisode.

La saison 2 de la série est produite par Sheridan, Stallone, le scénariste Terence Winter et le réalisateur Craig Zisk. D’autres séries Paramount Plus impliquant Sheridan, le co-créateur de Yellowstone, incluent 1923, 1883, Mayor of Kingstown, Lawmen: Bass Reeves, Special Ops: Lioness et la prochaine série Landman. Si vous êtes ici pour en savoir plus sur Tulsa King, voici quand vous pouvez regarder la série.

Comment regarder la saison 2 de Tulsa King

Paramount Plus est le seul moyen de regarder la série dramatique policière. Aux États-Unis, le premier épisode sortira à minuit PT/3 h HE. sur Le 15 septembre, selon Paramount Plus. Après la première, un nouvel épisode sera diffusé à cette heure-là tous les dimanches jusqu’au 17 novembre.

Le service de streaming a augmenté ses tarifs mensuels en août. Désormais, Paramount Plus Essential coûte 8 $ par mois et Paramount Plus avec Showtime coûte 13 $ par mois. Les forfaits annuels du streamer n’ont pas augmenté. Les abonnés actuels au forfait mensuel Showtime paieront plus à partir du 20 septembre, mais les abonnés existants à Essential pourront conserver leur ancien prix de 6 $.

