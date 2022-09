Tully Monster Pub & Grill vaut le détour – Shaw Local

Le Tully Monster Pub & Grill ressemble un peu au fossile dont il porte le nom.

Il faut savoir où le chercher. Une fois que vous l’avez trouvé, c’est une découverte passionnante.

Le bar-grill Morris du centre-ville est situé dans un emplacement privilégié sur Liberty Street, en face du palais de justice. En tant que visiteur fréquent du comté de Grundy, je me suis promené plusieurs fois devant l’entreprise, mais je n’ai jamais remarqué la signalisation subtile.

Vous ne verrez pas de grandes lettres sur les fenêtres, la porte ou l’auvent noir déclarant le site comme Tully Monster Pub & Grill (bien que des amis de la région de Morris me disent que l’auvent l’a dit dans le passé). Au lieu de cela, il y a un panneau en forme de A sur le trottoir qui dit : « Tully Monster : bière artisanale, nourriture artisanale, cocktails artisanaux, adapté aux enfants !!! La cuisine ouvre à 11h Ouvert 7j/7.

Le panneau noir en forme de A marque l’entrée du Tully Monster Pub & Grill sur le côté ouest de Liberty Street au centre-ville de Morris. (Dîner Mystère)

Je dois être honnête. Je n’ai pas pris la peine de regarder le menu avant de décider que c’était ma pause dîner. Le nom seul m’a fait franchir la porte – comment pourrais-je résister à un restaurant nommé d’après l’étrange créature éteinte vieille de 300 millions d’années découverte pour la première fois dans les lits de fossiles de Mazon Creek ?

Il s’avère que le menu a beaucoup à offrir, avec une gamme d’entrées, de pains plats, de wraps, de salades, de sandwichs et de hamburgers, ainsi qu’un menu pour enfants. J’ai été tenté d’essayer l’un des plats nommés Tully – il y a Tully’s Reuben, The Monster (un hamburger grillé) et le Fossil Named Tully (un cheeseburger au bacon fumé et au cheddar).

Tully Monster Pub & Grill au centre-ville de Morris est l’homonyme de la créature vieille de 300 millions d’années trouvée fossilisée dans les lits de fossiles de Mazon Creek au sud-est de Morris. Les clients peuvent trouver des articles encadrés et des accessoires qui célèbrent la créature qui tapisse le mur près de l’entrée. (Dîner Mystère)

Après avoir changé d’avis plusieurs fois à propos de l’entrée, j’ai verrouillé mon choix avec le pain plat Cluckin ‘BBQ, composé de poulet grillé, d’oignon rouge et d’une couche de fromage cheddar fondu saupoudré de bacon fumé au hickory et recouvert de tourbillons de sauce barbecue. Cela s’est avéré être le bon choix. Le pain plat est fin et croustillant, offrant un claquement extrêmement satisfaisant à chaque bouchée.

La saveur est également au rendez-vous. Il n’y avait pas d’exagération quand j’ai dit à mon épouse : « Je pourrais en manger au moins une fois par semaine et ne jamais m’en lasser.

Le Rockin’ Rocky du Tully Monster Pub & Grill est un burger noirci de style cajun avec du fromage bleu fondu sur un petit pain grillé à l’ail. Tous les burgers sont accompagnés de frites qui peuvent être transformées en frites à l’ail et au parmesan, en soupe ou en salade. (Dîner Mystère)

En parlant de mon épouse, la deuxième entrée livrée à notre table était le Rockin ‘Rocky, un burger noirci de style cajun avec du fromage bleu fondu sur un petit pain grillé à l’ail. Les galettes sont épaisses et mon épouse a déclaré que le bœuf noirci était bien équilibré avec la saveur piquante des miettes de fromage.

L’un des points forts des restaurants est les extras. Lorsque nous cuisinons à la maison, nous n’ajoutons pas beaucoup de plats d’accompagnement, donc les entrées et les accompagnements sont un régal que nous réservons aux restaurants.

L’apéritif au bretzel et au fromage à la bière peut facilement être divisé entre deux ou quatre convives au Tully Monster Pub & Grill à Morris. Les bouchées de bretzel doux comprennent un croquant de sel et de fromage velouté pour tremper. (Dîner Mystère)

L’apéritif de bretzels et de fromage à la bière de Tully Monster peut facilement servir jusqu’à quatre convives. Quatre bretzels moelleux, parsemés de sel, tapissent l’assiette avec un bol de fromage velouté au milieu. Le rapport fromage-bretzel était une perfection mathématique – nous avons épongé le dernier morceau du plat avec la dernière bouchée.

J’ai également commandé une tasse de chili fait maison pour accompagner mon pain plat, tandis que mon épouse a amélioré le côté frites du hamburger en frites à l’ail et au parmesan. Les deux ont reçu notre sceau d’approbation.

Le chili fait maison au Tully Monster Pub & Grill au centre-ville de Morris est un ragoût épais avec du bœuf, des haricots et des morceaux de tomate. (Dîner Mystère)

Le restaurant offre une atmosphère détendue pour discuter avec votre partenaire de repas, malgré ma tendance à interrompre notre conversation pour pouvoir fredonner un flux de vidéos musicales CMT. Le volume était juste assez élevé pour entendre les paroles et la synchronisation des lèvres avec “Chattahoochee” d’Alan Jackson et “She Had Me at Heads Carolina” de Cole Swindell.

Beaucoup de gens ont déjà découvert Tully Monster. Plusieurs sièges ont été pris au bar lorsque nous sommes entrés, et une foule sociale s’est rassemblée autour de la table de billard, sans parler de ses plusieurs milliers de followers sur les réseaux sociaux.

Mais c’est une nouvelle découverte pour moi, et je suis probablement aussi enthousiaste à l’idée de trouver ce restaurant en 2022 que Francis Tully l’était à l’idée de retrouver son monstre en 1958.

Vous recherchez le Tully Monster Pub & Grill ? Cherchez l’auvent noir et les enseignes de boissons au néon en face du palais de justice du comté de Grundy au centre-ville de Morris. (Dîner Mystère)

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Le Mystery Diner visite un autre restaurant et rend ensuite compte de l’expérience. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Tully Monster Pub & Grill

OÙ: 104, rue Liberty, Morris

TÉLÉPHONER: 815-941-5098

INFORMATIONS: tullymonsterpubandgrill.com