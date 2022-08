Tulika Mann accède à la finale féminine des 78 kg après avoir battu la Néo-Zélandaise Sydnee Andrews

L’Indienne Tulika Mann a réservé sa place dans la finale féminine des 78 kg pour être assurée d’une médaille aux Jeux du Commonwealth ici mercredi.

Le joueur de 22 ans, quadruple champion national, a d’abord été à la traîne dans le match, mais a exécuté un “Ippon” pour humilier la Néo-Zélandaise Sydnee Andrews dans les trois minutes de la demi-finale.

GTC 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Tulika affrontera l’Écossaise Sarah Adlington en finale ce soir.

Le seul autre Indien, Deepak Deswal, a été battu par le Fidji Tevita Takawaya dans l’épreuve masculine de repêchage des 100 kg.

Il s’agit de la troisième médaille de l’Inde en judo lors de cet événement phare. L Shushila Devi et Vijay Kumar avaient respectivement remporté l’argent et le bronze chez les femmes de 48 kg et les hommes de 60 kg lundi.

Il convient de noter qu’à la suite de la dé-reconnaissance de la Fédération indienne de judo le 22 avril, un comité d’experts a été constitué par la Sports Authority of India pour superviser les essais et le processus de sélection pour le CWG et également suggérer les changements nécessaires. .

Le comité comprenait les judokas olympiens Cawas Billimoria, Sandeep Byala et Sunith Thakur ainsi que les maîtres de judo Arun Dwivedi et Yogesh K Dhadve.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici