Tulika Maan et Linthoi Chanambam participeront à la Ligue nationale de judo féminin à Delhi

Les meilleurs judokas du pays comme la médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth Tulika Maan et le premier Indien à remporter une médaille d’or au Championnat du monde de judo des cadets, Linthoi Chanambam se réuniront pour la 1ère Ligue nationale de judo féminin Khelo India qui se tiendra du 20 au 23 octobre. .

La ligue, qui est un tournoi de classement national pour les judokas féminines de quatre zones, est organisée au stade IG ici par la Fédération indienne de judo et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le tournoi a été soutenu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a sanctionné un montant de Rs 1,74 crore pour son organisation et pour encourager le développement du judo au niveau local. Le prix total du tournoi dans 31 catégories de poids est de Rs 24,43 lakh.

Le tournoi est organisé en quatre groupes d’âge – Sub Junior (12-15 ans), Cadet (15-17 ans), Junior (15-20 ans) et Senior (15 ans et plus). Le prix en espèces sera décerné aux 7 meilleurs judokas dans les 31 catégories de poids, a annoncé lundi la Sports Authority of India (SAI) dans un communiqué.

Au total, 496 judokas, dont Tulika et Linthoi, sont prêts pour la compétition. Les concurrents de la ligue nationale sont sélectionnés en fonction de leur classement et de leurs performances dans leurs zones respectives – Nord, Sud, Est et Ouest.

De plus, les sept meilleurs judokas sélectionnés lors des sélections nationales et des tournois nationaux de judo participeront à la ligue nationale.

