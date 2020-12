Tulane (6-5, 3-5 American Athletic) vs Nevada (6-2 Mountain West), 22 décembre, 15h30 HNE

LIEU: Boise, Idaho

TOP JOUEURS

Tulane: Le quart-arrière Michael Pratt a lancé pour 1 638 verges et 18 touchés, avec 5 interceptions. Il a lancé pour 254 verges et deux touchés et a couru pour deux autres dans une défaite 35-21 de Memphis le 5 décembre.

Nevada: Le quart-arrière de Sophomore Carson Strong a été nommé joueur offensif de l’année Mountain West après avoir lancé 2587 verges et 22 touchés, avec seulement quatre interceptions.

NOTABLE

Tulane: A remporté quatre de ses cinq derniers matchs après avoir perdu quatre de ses six premiers. La seule défaite au cours des cinq derniers matchs a été un thriller 30-24, deux prolongations contre Tulsa.

Nevada: Le Wolf Pack a ouvert avec cinq victoires consécutives avant de perdre deux fois lors de ses trois derniers matchs. Il vient de perdre 30-20 contre les Spartans invaincus de l’État de San Jose, qui ont remporté le match de championnat de Mountain West contre Boise State. Le Pack a cédé 23 points consécutifs en seconde période.

DERNIÈRE FOIS

Tulane a battu Nevada 34-17 dans le Superdome en 1992.

HISTOIRE DU BOL

Tulane: fait sa première apparition dans le jeu de bol Boise. C’est la troisième offre de bol consécutive et la 14e apparition au total.

Nevada: The Wolf Pack est dans le célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho pour la deuxième année consécutive et la troisième fois au total. C’est dans un bol pour la troisième saison consécutive et la 17e fois au total.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et twitter.com/ap_top25