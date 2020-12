Famous Idaho Potato Bowl: Nevada (6-2, 6-2 Mountain West) vs Tulane (6-5, 3-5 American), 22 décembre, 15h30 HNE (ESPN)

Ligne: Tulane par 3.

Record de la série: Tulane mène 1-0.

CE QUI EST EN JEU

Tulane remporte une troisième victoire consécutive dans le bol pour la première fois de l’histoire de l’école pour couronner la saison 2020. The Green Wave a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de saison régulière pour terminer avec un record de victoires et cherche maintenant une autre victoire dans le bol après des victoires dans le Cure Bowl (2018) sur la Louisiane et le Armed Forces Bowl (2019) contre le sud de Miss.Le Nevada a perdu deux des ses trois derniers matchs de la saison régulière, y compris une défaite contre l’État de San Jose qui a coûté un coup à la meute de loups lors du match de championnat de la conférence. Le Wolf Pack est dans un match de bowling pour la troisième saison consécutive et la sixième fois depuis son arrivée à Mountain West en 2012. Le Nevada a une fiche de 0-3 lors de trois précédentes visites au Potato Bowl.

MATCHUP CLÉ

La ligne offensive de Nevadas contre la passe de Tulanes passe. La vague verte a connu une course de passes écrasante pendant la saison régulière. Tulane a terminé avec 36 sacs, ce qui a mené l’Américain et a été à égalité au troisième rang national. Patrick Johnson a mené la vague verte avec 10 sacs. Le Nevada a bien protégé son quart-arrière, n’abandonnant que 19 sacs en huit matchs.

JOUEURS À SURVEILLER

Nevada: QB Carson Strong. Strong a été nommé joueur offensif de l’année à Mountain West après avoir remporté un record de 2 587 verges et 22 touchés. Fort classé dans le top 20 national dans six catégories de passes différentes. Strong, un étudiant en deuxième année, a été le premier sous-classe à être nommé joueur offensif de l’année Mountain Wests.

Tulane: QB Michael Pratt. Le vrai étudiant de première année a connu une première saison exceptionnelle, totalisant 1 638 verges et 18 touchés. Les 18 passes TD sont les plus attribuées par un Tulane QB depuis 2012 et les plus par un étudiant de première année dans l’histoire du programme.

FAITS ET CHIFFRES

Le Nevada jouera dans le Potato Bowl pour la deuxième fois de l’année civile 2020. Le Wolf Pack a perdu contre l’Ohio lors de la dernière saison du Potato Bowl qui a eu lieu le 3 janvier 2020.… Tulane était l’une des 19 écoles nationales à disputer au moins 11 matchs de saison régulière en 2020.… les trois dernières saisons sous Jay Norvell. … Tulane a marqué 30 points ou plus dans huit de ses neuf derniers matchs.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25