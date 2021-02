Tuft & Needle fabrique notre matelas abordable préféré – et il vient de bénéficier d’une réduction de prix sérieuse

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Avoir un matelas confortable est très important pour obtenir vos huit heures de repos beauté tous les soirs. En fait, si vous avez du mal à vous endormir ou si vous vous réveillez constamment avec des courbatures, cela pourrait être un signe que vous devriez investir dans un nouveau lit. Bien que les matelas soient, franchement, des articles coûteux qui sont rarement bon marché, notre choix pour le lit le mieux évalué sur le marché, le Tuft & Needle Original, est en vente à partir de 315 $ en ce moment.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS de la part des nerds de la recherche d’offres chez Review.

De maintenant à Lundi 22 février, vous pouvez acheter la vente prolongée de la journée des présidents de l’entreprise pour économiser 10% sur l’ensemble du site et jusqu’à 15% sur ses matelas.

Lors des tests, le lit d’origine de la marque nous a vraiment épatés, d’autant plus que son prix est déjà bas: une fois à 350 $, vous pouvez accrocher ce matelas à partir de 315 $ grâce à cette promotion, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 15%.

Nous avons constaté que le lit le plus vendu de la société était parfait pour tous ceux qui recherchent un support plus ferme mais pas trop dur à un prix exceptionnel. Non seulement c’était l’une des options les moins chères que nous ayons essayées, mais elle s’est également démarquée grâce au support client rapide et amical de la marque. Nous avons également noté qu’il atténuait incroyablement bien les mouvements grâce à ses doubles couches de mousse (un niveau souple de 3 pouces, suivi d’une base ferme de 7 pouces) car il offrait un excellent soutien – ce qui est idéal pour toutes les positions de sommeil, selon la marque .

Avec l’achat de votre matelas, vous bénéficierez d’un essai de 100 nuits pour vous assurer que votre nouveau lit est parfait. Et, si vous souhaitez le retourner, Tuft & Needle organisera un ramassage avec un organisme de bienfaisance local ou à but non lucratif, gratuitement.

Tuft & Needle n’est pas seulement nous épater avec son matelas, cependant. Nous avons également apprécié son oreiller en mousse Original, qui coûte généralement 75 $ et est actuellement en vente à partir de 67,50 $ pour une réduction de 10%. Salué comme une option de premier ordre pour les dormeurs latéraux, notre testeur a été ravi de sa combinaison de soutien et d’élasticité. Bien qu’il soit un peu épais (les oreillers standard et king mesurent 5 pouces de haut), nous avons pensé que c’était particulièrement bien pour ceux qui avaient de larges épaules. De plus, l’oreiller est enveloppé dans une housse en microfibre lavable, ce qui en fait un choix solide pour les personnes allergiques.

Grâce à cette vente des Fêtes chez Tuft & Needle, il n’a jamais été aussi facile – ni plus abordable – d’investir dans des matelas ou des accessoires de sommeil de haute qualité. Découvrez l’événement d’épargne ci-dessous!

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.