« Tuez tous les gays », la haine en ligne et les menaces obligent à annuler certains événements de la fierté américaine

Les planificateurs de la fierté américaine ont réduit les célébrations au milieu d’un torrent de haine en ligne.

La rhétorique anti-LGBTQ a entraîné l’annulation de plusieurs événements.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé des projets de loi interdisant aux jeunes de participer à des spectacles de dragsters.

Un pic de rhétorique et de menaces anti-LGBTQ a pesé lourdement sur les célébrations de la fierté aux États-Unis cette année, selon les organisateurs – en particulier dans les États où les politiciens veulent restreindre les droits.

Les célébrations de ce mois-ci à Houston, le plus grand événement de fierté du Texas conservateur, ont été réduites en raison de la hausse des coûts d’assurance et de sécurité, ainsi que des inquiétudes concernant la montée en flèche des températures et de la capacité.

« Nous avons pris la décision d’annuler le festival cette année », a déclaré Kendra Walker, présidente de Pride Houston 365, rétrogradant les plans à un défilé.

Le changement a été annoncé pour la première fois en janvier alors que les législateurs du Texas préparaient des projets de loi restreignant les soins de santé affirmant le genre et les performances de traînée.

Maintenant, les planificateurs de fierté à travers les États-Unis et le Canada disent qu’ils font face à des factures plus élevées en raison de la désinformation et de la haine anti-LGBTQ.

« Il suffit de quelques (personnes) qui ne peuvent pas déchiffrer la réalité de la fantaisie, et c’est là que le danger survient », a déclaré Walker, qualifiant cela de « menace redoutable » et désignant les suprémacistes blancs qui prévoyaient de se révolter lors d’un événement de fierté. dans l’Idaho l’année dernière.

La Floride est devenue un point chaud, avec le gouverneur Ron DeSantis, un républicain candidat à la présidence, signant ce printemps des projets de loi interdisant aux jeunes les spectacles de dragsters et restreignant la façon dont ils apprennent à connaître la communauté LGBTQ.

Carrie West, présidente de Tampa Pride a déclaré :

Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de bouleversements.

En mai, l’organisation a annulé un festival en plein air après que certains sponsors aient déclaré qu’ils craignaient de ne pas respecter les nouvelles lois.

La législation, reproduite dans plusieurs autres États américains, vient également au milieu d’un torrent de désinformation anti-LGBTQ en ligne.

De fausses allégations liant la communauté à la pédophilie et au satanisme se sont accumulées sur les plateformes de médias sociaux, stimulées en partie par des commentateurs conservateurs et des groupes de défense.

Des allégations et des informations erronées similaires sont devenues virales fin mai à propos de la collection de vêtements Pride de Target.

« Nous ne vivons pas à une époque où nous pouvons simplement séparer ce qui se passe en ligne de ce qui se passe dans le monde réel », a déclaré Ari Drennen, directeur du programme LGBTQ chez Media Matters for America, un chien de garde libéral des médias.

Toutes les célébrations de la fierté n’ont pas été affectées.

Les événements de longue durée conservent une certaine résilience face à la haine qui cible la communauté depuis des décennies, même si les lois sur l’égalité ont amélioré les droits ces dernières années.

« Il y a de grandes menaces, et cela vient certainement de la foule anti-réveil et de leurs encouragements à leurs partisans pour perturber les événements », a déclaré David Clarke, porte-parole de NYC Pride, le plus grand groupe de ce type en Amérique du Nord.

« (Mais) nous avons des plans de sécurité très robustes et nous l’avons depuis des années. C’est donc un peu comme d’habitude, je pense. »

Cependant, dans les États contrôlés par les républicains où des lois limitant les droits LGBTQ ont déjà été adoptées, les militants des petites villes sont aux prises avec des discours de haine.

Les danseurs de Cheer DC défilent sur la route pendant le Capital Pride Festival à Washington, DC. AFP PHOTO : Andrew Caballero-Reynolds, AFP

En avril, le groupe de défense Equality Florida a émis un avertissement consultatif pour les personnes LGBTQ voyageant dans l’État.

Les organisateurs de la fierté à St Cloud, à l’extérieur d’Orlando, ont par la suite annulé l’événement de cette année en raison d’un « climat de peur ».

Kristina Bozanich, une photographe qui dirige la célébration, a déclaré à l’AFP que les artistes de drag « ne se sentaient pas en sécurité » après que DeSantis a signé la loi sur la protection des enfants, qui interdit d’admettre des enfants dans des « spectacles pour adultes ».

Peu de temps après l’annulation de l’événement de fierté à St Cloud, un panneau « Tuez tous les gays » a été installé dans la ville voisine de Lake Nona, a déclaré Bozanich.

« C’était vraiment choquant que ce que l’on appelle une zone plus progressiste ait un tel signe de haine », a-t-elle déclaré.

Après que la nouvelle de l’annulation est sortie, l’intimidation s’est aggravée.

Bozanich a dit :

Nous avons reçu beaucoup de commentaires haineux. J’ai reçu du courrier haineux.

Plus au sud, à Port St Lucie, où un défilé annuel de la fierté a été annulé en avril pour des raisons juridiques, il y a eu un retour de bâton pour d’autres qui font la promotion d’événements.

« J’ai publié sur l’une des pages régulières de Port St Lucie sur Facebook à propos de notre fête de la fierté, et les gens ont juste commencé à faire des remarques sur le toilettage des enfants », a déclaré PJ Ashley, président de l’organisation à but non lucratif Sanctuary of the Treasure Coast.

Les théories du complot sur la pédophilie ont « une longue histoire d’utilisation contre de nombreux groupes marginalisés pour justifier la discrimination et la violence », selon RG Cravens, analyste de recherche principal au Southern Poverty Law Centre, un groupe de défense juridique.

Les sondages montrent que l’acceptation a augmenté depuis l’aube du mouvement des droits LGBTQ, mais Ashley a déclaré que certains membres plus âgés de la communauté « ont l’impression que le temps vient de revenir à cela ».

« Ils ont l’impression d’avoir peur de sortir maintenant et de dire quoi que ce soit. C’est donc vraiment comme si vous reveniez aux années 1960 », a déclaré Ashley.

« Tout ce pour quoi ils se sont battus ressemble un peu à ce que nous perdons. »