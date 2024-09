Tueur invisible : qu’est-ce que la résistance aux antimicrobiens ?

En prévision de l’Assemblée générale Réunion de haut niveau sur la RAM le 26 septembre, voici ce que vous devez savoir :

Qu’est-ce que l’AMR ?

Depuis leur découverte il y a un siècle, les médicaments antimicrobiens, des antibiotiques aux antiviraux, ont considérablement allongé l’espérance de vie moyenne. Chaque jour, ces médicaments essentiels sauvent des millions de vies, jusqu’à ce qu’ils ne le fassent plus.

La résistance aux antimicrobiens se produit lorsque des micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ne répondent plus aux médicaments antimicrobiens. En raison de la résistance aux médicaments, les médicaments antimicrobiens deviennent inefficaces et les infections deviennent difficiles, voire impossibles à traiter, ce qui augmente le risque de propagation de maladies, de maladies graves, d’invalidité et de décès. selon l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies (OMS)).

Similaire à COVID 19Les infections résistantes aux médicaments ne connaissent pas de frontières et personne n’est à l’abri. Mais leur incidence est plus élevée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

La menace de la résistance aux antimicrobiens s’accroît.

OMS : « Cela peut arriver à n’importe qui »

Derrière chaque chiffre de suivi de la RAM se cache un coût humain réel. Parmi les fardeaux croissants auxquels nous sommes confrontés figurent des options de traitement limitées, des séjours hospitaliers prolongés, des médicaments constants, une perte de revenus prolongée, des dettes médicales, la pauvreté, la perte d’un membre de la famille et le deuil. Des vies sont gravement affectées, dans certains cas, de manière fatale.

« Cela peut arriver à n’importe qui, n’importe où », selon l’agence sanitaire de l’ONU.

Même si vous êtes en bonne santé, une blessure mineure, une opération chirurgicale de routine ou une infection pulmonaire courante peuvent soudainement se transformer en une situation potentiellement mortelle. Pour les personnes souffrant de maladies préexistantes comme le cancer, le VIH ou le diabète, une infection incurable peut surgir comme une deuxième menace dangereuse, frappant au moment le plus inattendu.

Qu’est-ce qui le motive ?

Plusieurs facteurs peuvent accélérer l’émergence et la propagation de la RAM, la surutilisation des antibiotiques étant l’un des principaux facteurs.

Utilisation excessive et abusive des antimicrobiens : Le recours aux antibiotiques alors qu’ils ne sont pas nécessaires, la surprescription par les prestataires de soins de santé et les traitements incomplets peuvent tous contribuer à la résistance.

Utilisation agricole : L’utilisation d’antibiotiques chez le bétail pour favoriser la croissance et prévenir les maladies peut conduire à des souches résistantes pouvant être transmises aux humains.

Mauvais contrôle des infections : L’insuffisance des conditions d’assainissement et d’hygiène dans les établissements de soins et au sein des communautés facilite la propagation de micro-organismes résistants.

Commerce et voyages mondiaux : L’augmentation des mouvements de personnes et de marchandises permet aux organismes résistants de se propager plus facilement au-delà des frontières.

Un médecin examine un échantillon dans un laboratoire de microbiologie d’un hôpital universitaire au Nigéria.

Conséquences de la RAM

L’augmentation de la RAM a de graves conséquences sur la santé personnelle et publique.

La RAM menace la vie de millions de personnes et notre avenir économique. Elle a également des répercussions sur les systèmes alimentaires, le développement et la sécurité.

Selon les estimations, le coût annuel mondial pourrait atteindre 3 400 milliards de dollars d’ici 2030, poussant environ 28 millions de personnes dans la pauvreté d’ici 2050. Banque mondiale.

Plan d’action mondial

La bonne nouvelle est que la RAM est évitable à 100 %. Les partenaires internationaux ont adopté une Plan d’action mondial en 2015 et ont amplifié la sensibilisation du public, l’utilisation responsable des antimicrobiens et la recherche continue.

Un autre outil efficace consiste à réduire le besoin d’antimicrobiens en renforçant les systèmes de santé grâce à couverture sanitaire universelle de donner la priorité à la prévention et au contrôle des infections, à la vaccination et à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène (LAVER) programmes.

De son côté, OMS L’Agence surveille, signale et fournit des mises à jour sur les micro-organismes résistants aux médicaments. Par exemple, plus tôt cette année, elle a mis à jour sa liste des bactéries résistantes aux médicaments les plus dangereuses pour la santé humaine.

« Depuis la publication de la première liste des agents pathogènes bactériens prioritaires en 2017, la menace de la résistance aux antimicrobiens s’est intensifiée, érodant l’efficacité de nombreux antibiotiques et mettant en péril de nombreux acquis de la médecine moderne », a déclaré le Dr Yukiko Nakatani, Sous-Directrice générale de l’OMS pour la résistance aux antimicrobiens. dit à la sortie en mai de son dernière liste.

« En cartographiant la charge mondiale des bactéries résistantes aux médicaments et en évaluant leur impact sur la santé publique, cette liste est essentielle pour guider les investissements et faire face à la crise du pipeline et de l’accès aux antibiotiques », a-t-elle souligné.