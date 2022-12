Tueur en série en Californie : un suspect inculpé de 7 morts

STOCKTON, Californie –

Un homme soupçonné de meurtres en série dans le nord de la Californie a été inculpé de quatre meurtres supplémentaires cette semaine, portant le total à sept morts depuis avril 2021, ont annoncé les autorités.

La fusillade a terrorisé la ville de Stockton dans la vallée centrale plus tôt cette année alors que la police recherchait un homme vêtu de noir qui semblait être “en mission” alors qu’il chassait les victimes pour des fusillades de type embuscade. Il a également été lié à la violence dans le comté d’Alameda.

Trois des quatre meurtres répertoriés dans les documents judiciaires mardi ont déjà été révélés par les autorités – qui ont déclaré plus tôt qu’elles avaient lié le suspect Wesley Brownlee au meurtre de six hommes et à la blessure d’une femme – mais aucune accusation n’a été déposée.

Le quatrième cas de mardi, un meurtre d’avril 2021 qui porte le total à sept meurtres, n’avait pas été signalé auparavant.

Brownlee a été arrêté en octobre alors qu’il “était à la recherche” d’une autre victime possible à Stockton, a indiqué la police à l’époque. Il doit comparaître devant le tribunal le 3 janvier. Son défenseur public, Allison Nobert, n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire.

Brownlee n’a été initialement accusé que de la mort de trois victimes à Stockton : Jonathan Rodriguez Hernandez, 21 ans, décédé le 30 août ; Juan Cruz, 52 ans, décédé le 21 septembre ; et Lawrence Lopez Sr., 54 ans, décédé le 27 septembre.

La plainte modifiée, déposée mardi, accuse en outre Brownlee du meurtre de Paul Yaw, 35 ans, décédé le 8 juillet, et de Salvador Debudey Jr., 43 ans, décédé le 11 août à Stockton, ainsi que de la fusillade mortelle du comté d’Alameda. Juan Vasquez Serrano, 39 ans, le 10 avril 2021, et Mervin Harmon le 16 avril 2021.

Il est également accusé de tentative de meurtre lors de la fusillade du 16 avril 2021 contre Natasha LaTour, 46 ans.

Harmon n’avait jamais été publiquement lié à la série de fusillades de Brownlee. Des détails supplémentaires sur la mort d’Harmon n’étaient pas immédiatement disponibles.

Condamné pour délit de drogue, Brownlee s’est vu interdire de posséder une arme à feu et il aurait utilisé un “pistolet fantôme” non enregistré pour commettre au moins certains des meurtres, a déclaré la police en octobre après son arrestation.

En janvier 1999, Brownlee avait été condamné à deux ans de prison dans le comté d’Alameda, qui englobe la ville d’Oakland, pour possession et vente d’une substance contrôlée, a déclaré le département correctionnel de Californie. Il a été libéré sur parole en août 1999 après avoir purgé sept mois.

Brownlee a de nouveau été reconnu coupable dans le comté d’Alameda en décembre 2001 et condamné à trois ans pour le même crime. Il a été libéré sur parole en mai 2003 et libéré trois ans plus tard.