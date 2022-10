Tueur en série californien : que sait-on du suspect ?

STOCKTON, Californie –

Un homme soupçonné d’avoir tué six hommes et blessé une femme dans une série de fusillades dans le nord de la Californie a des antécédents criminels comprenant des infractions au code de la route et des condamnations pour crimes liés à la drogue, ont annoncé lundi les autorités.

La police de Stockton a arrêté samedi Wesley Brownlee, 43 ans, après l’avoir surveillé alors qu’il conduisait dans les rues de la ville, armé d’une arme de poing et peut-être “à la recherche” d’une autre victime, a indiqué la police.

En janvier 1999, Brownlee avait été condamné à deux ans de prison dans le comté d’Alameda, qui englobe la ville d’Oakland, pour possession et vente d’une substance contrôlée, a déclaré le département correctionnel de Californie. Il a été libéré sur parole en août 1999 après avoir purgé sept mois.

Brownlee a de nouveau été reconnu coupable dans le comté d’Alameda en décembre 2001 et condamné à trois ans pour le même crime. Il a été libéré sur parole en mai 2003 et libéré sur parole trois ans plus tard.

Les procureurs du comté de San Joaquin, qui comprend Stockton, travaillaient lundi avec le service de police de la ville pour examiner les preuves et s’attendent à porter plainte mardi, a déclaré Elisa Bubak, porte-parole du bureau du procureur.

On ne savait pas immédiatement si Brownlee avait un avocat qui pouvait commenter en son nom.

Des documents judiciaires montrent qu’il a été arrêté pour la première fois à l’âge de 15 ans dans le comté d’Alameda, soupçonné de vendre du crack, et a été assigné à résidence, a rapporté le East Bay Times.

En 1997, à l’âge de 18 ans, Brownlee a de nouveau été arrêté et accusé de possession de crack et a été condamné à une peine de probation de trois ans. Sa probation a été révoquée un an plus tard après avoir vendu de la cocaïne à un policier en civil, et en 1999, il a été condamné à deux ans de prison d’État et envoyé à San Quentin, a rapporté le journal.

Brownlee a grandi à Oakland à seulement six pâtés de maisons de l’endroit où la victime d’Oakland a été tuée, a rapporté l’East Bay Times, citant des archives judiciaires. Tous les meurtres de Stockton se sont produits près des adresses répertoriées pour Brownlee et ses proches, a rapporté KXTV-TV.

Les enquêteurs ont déclaré que des tests balistiques et des preuves vidéo étaient liés aux crimes. Une photo de police montrait l’arme noire et grise prétendument portée par le suspect. Il semblait s’agir d’une arme de poing semi-automatique contenant des matériaux non métalliques.

La police a déclaré après l’arrestation de Brownlee qu’il était vêtu de noir, qu’il avait un masque autour du cou et une arme de poing, et qu’il cherchait peut-être une autre victime lorsqu’il a été arrêté en train de conduire autour de Stockton, où cinq hommes ont été pris en embuscade et abattus entre le 8 juillet et 27 septembre. Quatre des victimes marchaient et une était dans une voiture garée.

La police pense que le même tireur était responsable du meurtre d’avril 2021 à Oakland, à environ 110 kilomètres, et d’avoir blessé la femme à Stockton une semaine plus tard.

Lors de la conférence de presse de samedi, une minute de silence a été observée pour les victimes.

Juan Vasquez Serrano, 39 ans, a été tué à Oakland le 10 avril 2021, et Natasha LaTour, 46 ans, a été abattue à Stockton le 16 avril de cette année mais a survécu. Les cinq hommes tués à Stockton cette année étaient Paul Yaw, 35 ans, décédé le 8 juillet ; Salvador Debudey Jr., 43 ans, décédé le 11 août ; Jonathan Hernandez Rodriguez, 21 ans, décédé le 30 août ; Juan Cruz, 52 ans, décédé le 21 septembre ; et Lawrence Lopez Sr., 54 ans, décédé le 27 septembre.

Après avoir reçu des centaines de conseils, les enquêteurs ont localisé et surveillé l’endroit où vivait Brownlee. Ils ont observé ses habitudes, déterminé qu’il était à la recherche d’une autre victime et l’ont arrêté, ont indiqué les autorités.

La police a déclaré que certaines victimes étaient sans abri, mais pas toutes. Aucun n’a été battu ou volé, et la femme qui a survécu a déclaré que son agresseur n’avait rien dit.