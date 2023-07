Tueur de Twitter : ce que vous devez savoir sur les fils d’Instagram

La nouvelle application tueuse de Twitter très médiatisée d’Instagram, Threads, est arrivée. Et ça ressemble beaucoup à Twitter. C’est exactement le point.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux sont prêts – désespérés même – pour un remplacement solide de Twitter, car l’application a traversé une phase particulièrement difficile dans ce que beaucoup considèrent comme sa dégénérescence progressive du produit sous la direction d’Elon Musk. Le week-end dernier, la société a commencé à limiter le nombre de tweets que les gens peuvent lire, une décision commerciale discutable qui était largement impopulaire auprès des utilisateurs. Bien qu’il existe des alternatives, comme Mastodon et Bluesky, aucune n’a dépassé la popularité de Twitter avec une masse critique de personnalités politiquement et culturellement influentes.

Instagram, propriété de Meta, a donc décidé de frapper pendant que le fer était chaud. L’application Threads devait initialement être lancée plus tard ce mois-ci, pour être déplacée jusqu’à ce jeudi, et maintenant, à aujourd’hui. L’application commencera à être mise en ligne pour les utilisateurs de 100 pays, mais apparemment pas dans l’Union européenne (plus à ce sujet plus tard).

« Notre vision avec Threads est de prendre ce qu’Instagram fait de mieux et de l’étendre au texte, en créant un espace positif et créatif pour exprimer vos idées », a écrit la société mère d’Instagram, Meta, dans un article de blog mercredi.

Fonctionnellement, Threads est similaire à Twitter, avec quelques différences mineures. Vous pouvez écrire de courts messages de 500 caractères maximum comprenant des liens, des photos et de courtes vidéos d’une durée maximale de cinq minutes. Votre flux Threads sera algorithmique, ce qui signifie qu’il sera alimenté par un mélange de personnes que vous suivez et de contenu recommandé ; un peu comme Instagram maintenant. Twitter vous donne la possibilité de basculer entre un flux algorithmique et chronologique des seules personnes que vous suivez. Mais dans l’ensemble, sur la base des premières captures d’écran de l’application partagées avec Vox, les applications se ressemblent beaucoup.

La principale caractéristique déterminante qui sépare Threads de Twitter est qu’il a des ambitions décentralisées. Cela signifie qu’à l’avenir, vous devriez pouvoir connecter vos publications Threads à d’autres plateformes de médias sociaux comme Mastodon – une approche très différente de Twitter, qui a limité l’accès gratuit à l’API aux développeurs tiers. Mais l’interopérabilité n’est pas encore prête, selon Meta. Et ce n’est pas non plus ce qui intéresse le plus de nombreux utilisateurs au quotidien, c’est-à-dire qui publie dessus et à quel point il est facile à utiliser.

Alors, comment cette nouvelle application fonctionnera-t-elle réellement et à quoi ressemble-t-elle ? Et a-t-il une réelle chance de dépasser Twitter ?

Comment l’utiliser et à quoi ça ressemble

Pour utiliser Threads, vous devrez le télécharger en tant qu’application autonome dans la boutique Apple ou Android.

Une fois que vous avez l’application, vous pouvez vous connecter avec votre compte Instagram et choisir de suivre les mêmes personnes que vous suivez déjà sur cette plateforme. C’est l’un des plus grands avantages de Threads par rapport aux autres applications de remplacement de Twitter : plus de 2 milliards de personnes ont déjà un réseau social intégré sur Instagram, donc contrairement à, disons, Mastodon, vous n’avez pas à recréer complètement votre base d’abonnés à partir de zéro. .

Les mondes Instagram et Threads sont très interconnectés. Si vous êtes vérifié sur Instagram (que vous pouvez maintenant payer), cette vérification sera transférée dans Threads. Et vous pouvez publier vos fils sur Instagram sous forme d’histoire ou de lien vers une autre plate-forme.

Une fois que vous y êtes, il fonctionne un peu comme Twitter, mais avec une touche de design Instagram, y compris la même police et les mêmes icônes Instagram. Vous pouvez aimer, répondre ou republier un fil. Le flux sera une combinaison de personnes que vous suivez et de contenu recommandé par des personnes que vous ne suivez pas, selon Meta.

Obtenir le bon algorithme de flux Threads sera la clé pour Instagram. De nombreux utilisateurs se sont plaints du flux « Pour vous » de Twitter leur montrant trop de contenu d’utilisateurs aléatoires qu’ils ne veulent pas voir, et qu’ils manquent le flux chronologique par défaut de la vieille école sur Twitter. Nous verrons comment les utilisateurs acceptent les messages que Threads pense qu’ils veulent voir, par rapport à ceux qu’ils ont choisis.

Ce que signifie l’approche décentralisée de Threads

Threads est la première application de Meta à pousser vers la « décentralisation » – l’idée que les utilisateurs devraient pouvoir transférer leur contenu de médias sociaux et interagir avec les utilisateurs, à travers différentes applications toutes construites sur les mêmes normes sous-jacentes.

Mastodon est le réseau social le plus populaire à fonctionner sur un modèle décentralisé, qui, selon les partisans, peut produire un meilleur Internet qui n’est plus dominé par une seule entreprise de médias sociaux. Threads, de la même manière, prévoit d’adopter une approche décentralisée.

Mais ce n’est pas encore là.

« Bientôt », a écrit la société dans un article de blog, Threads sera compatible avec le protocole ActivityPub. Il s’agit d’un système développé par le World Wide Web Consortium (W3C), une organisation internationale qui établit des normes pour l’Internet moderne, afin de régir la manière dont les réseaux sociaux peuvent fonctionner de manière indépendante.

L’idée est qu’un jour dans le futur, vous pouvez faire en sorte que vos publications Threads soient visibles sur d’autres applications comme Mastodon ou Wordpress, ou vice versa, et que les utilisateurs commentent les publications dans les applications. Et si vous décidiez d’arrêter complètement d’utiliser Threads, vous seriez hypothétiquement en mesure de transférer tout votre contenu dans une nouvelle application.

« Nous pensons que cette approche décentralisée, similaire aux protocoles régissant le courrier électronique et le Web lui-même, jouera un rôle important dans l’avenir des plateformes en ligne », a écrit Meta dans un article de blog.

La décentralisation est un concept bourdonnant dans le monde de la technologie en ce moment, et peut donner à Threads un attrait pour le public le plus averti en matière de numérique. Mais la plupart des utilisateurs ne sont pas familiers avec la décentralisation et ne s’en soucient probablement pas trop. Ce qui comptera vraiment, c’est le nombre de personnes qui finissent par télécharger et qui aiment réellement leur expérience sur l’application, ce qui nous amène au point suivant.

Préoccupations réglementaires et autres obstacles

Meta se heurte à des obstacles réglementaires et de réputation importants lorsqu’il s’agit de lancer cette application à l’échelle mondiale.

Par exemple, Meta ne lance pas Threads dans l’UE pour le moment en raison de l’incertitude réglementaire dans l’UE avec la nouvelle loi sur les marchés numériques, selon Bloomberg. La loi limite ce que les grandes entreprises désignées comme « gardiens » peuvent faire.

« L’Europe continue d’être un marché incroyablement important pour Meta. Nous travaillons sur le lancement de Threads dans plus de pays et continuerons d’évaluer s’il faut lancer en Europe, mais l’incertitude réglementaire à venir a joué dans notre décision de ne pas lancer maintenant », a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué à Vox.

En ce qui concerne les problèmes de confidentialité, Meta a déclaré dans son article de blog que toute personne de moins de 16 ans (ou 18 ans dans certains pays) utilisera par défaut un profil privé lorsqu’elle rejoindra Threads. Du point de vue de la sécurité, Instagram a déclaré qu’il offrait aux utilisateurs les mêmes outils qu’ils ont sur Instagram pour limiter qui peut vous mentionner ou vous répondre, masquer des mots offensants spécifiques dans les réponses et ne plus suivre, bloquer ou restreindre les comptes.

Mais comme le montrent les défis de l’UE, Instagram devra surmonter quelque chose qu’une poignée de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité ne peuvent à elles seules changer : la confiance sous-jacente dans sa société mère, qui a fait face à une controverse sur la façon dont elle gère les données des utilisateurs depuis le scandale Cambridge Analytica de 2018.

De plus, Threads devra convaincre une masse critique d’utilisateurs qu’il n’est pas seulement digne de confiance, mais pertinent. La magie de Twitter était qu’il s’agissait d’un endroit où des dirigeants mondiaux dotés d’un pouvoir immense, des écrivains sournois, des célébrités de premier plan et des utilisateurs quotidiens très en ligne pouvaient tous discuter entre eux des nouvelles du jour. Pour que Threads obtienne le même effet, il aura besoin de ces démarreurs de culture capables de créer des messages courts et convaincants de 500 caractères.

Contrairement à Instagram proprement dit, la monnaie sociale de Twitter est constituée de mots, pas d’images. Meta a invité de grandes célébrités à rejoindre une première version de l’application. Déjà, de grands noms comme Malala Yousafzai, Shakira et Gordon Ramsay l’ont utilisé, a confirmé Meta. Threads a peut-être la meilleure chance de n’importe quel concurrent de Twitter à ce jour, et il aura besoin de plus de ces types de personnages lourds dont les mots comptent, et des utilisateurs qui les suivent.