Un tueur de flic présumé est détenu sans caution alors que sa victime de délit de fuite est qualifiée d ‘«officier héros».

Jessica Beauvais, 32 ans, est accusée d’avoir tué un officier du NYPD Anastasios Tsakos, 43 ans, dans un accident d’ivresse le 27 avril.

Anastasios Tsakos a été frappé et tué par une voiture conduite par une Jessica Beauvais sur l’autoroute de Long Island Crédit: AP

Jessica Beauvais, 32 ans, est accusée d’avoir tué l’officier du NYPD dans un accident de voiture ivre Crédit: FACEBOOK

L’américain grec Tsakos était de service sur l’autoroute de Long Island lorsque l’incident s’est produit.

Beauvais, de Hempstead, New York, a fui les lieux après avoir écrasé mortellement l’officier du NYPD, mais a été appréhendé à proximité peu de temps après.

Elle a présenté des excuses en larmes alors qu’elle était emmenée menottes aux poignets du 107e arrondissement du Queens pour sa mise en accusation mardi.

Des collègues ont sillonné les rues pour saluer solennellement Tsakos, qui laisse derrière lui deux jeunes enfants.

Et les hommages ont afflué pour l’officier, qui a été décrit comme un « héros ».

Le FBI a déclaré: «Nous pleurons la mort tragique de l’officier du NYPD Anastasios Tsakos, qui a perdu la vie du jour au lendemain alors qu’il protégeait notre ville.

« Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues du NYPD alors qu’ils pleurent son décès. Reposez en paix, officier. »

La conductrice en sanglots Beauvais a dit « Je suis désolé » alors qu’elle était emmenée menottes aux poignets Crédit: ABC

Les enquêteurs examinent le véhicule qui a heurté et tué l’agent du NYPD Anastasios Tsakos Crédit: AP

Beauvais fait face à plusieurs accusations fédérales et de délit Crédit: NYPD

Son jeune frère Teddy, 42 ans, a déclaré à Newsday: « Mon frère était un gars formidable. Il avait toute sa vie devant lui. Elle a été écourtée. »

Il a ajouté: «Vous vous inquiétez tout le temps, mais c’était ce qu’il aimait.

« Et tu dois être heureux pour lui. C’est ce qu’il voulait faire. C’est ce qu’il a choisi. Tu t’inquiètes pour tout. »

Teddy a dit que Tsakos « n’était pas le gars qui sortait dans les clubs » mais « aimait juste travailler et rester à la maison avec sa famille ».

Son voisin Moyra Bletsch a déclaré: « Vous êtes sorti de votre porte pour vous rendre dans votre allée, il a crié » bonjour. Comment allez-vous? C’était lui. Il était merveilleux. «

Et Rosemarie et Simone Giacalone, toutes deux institutrices qui habitent à côté de la famille Tsakos depuis leur arrivée dans le quartier l’été dernier, ont rappelé sa générosité et sa gentillesse.

Rosemarie a décrit la famille comme «les personnes les plus incroyables que vous puissiez rencontrer».

«Pour que de nouveaux voisins déménagent à côté, nous avons eu la chance d’avoir une famille aussi incroyable», a-t-elle ajouté.

Tsakos a été officier du NYPD pendant 14 ans Crédit: CBS

Les voisins ont décrit la famille de Tsakos comme « les personnes les plus incroyables » Crédit: CBS

Il a été décrit comme un « père de famille » Crédit: CBS

Il laisse derrière lui sa partenaire et ses deux jeunes enfants Crédit: CBS

Des proches et des résidents locaux se sont réunis dans la rue bordée d’arbres de la famille à la mémoire de Tsakos.

Essuyant ses larmes, Simone a déclaré: « Le petit grandira sans jamais vraiment connaître son père. C’est juste déchirant.

« Il était super dévoué. À chaque fois qu’il passait, il jouait avec ses enfants. Nous nous sentons impuissants en ce moment. »

Le commissaire de police Dermot Shea a déclaré qu’il était « dévastateur de parler à sa veuve » et que « deux jeunes enfants vont grandir sans père ».

Pendant ce temps, le maire de New York, Bill de Blasio, a décrit Tsakos comme un « héros » qui « n’est plus avec nous à cause de conducteurs imprudents ».

«Mon cœur va à la famille de l’officier Tsakos. C’est une perte dévastatrice», a-t-il ajouté.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que la mort de Tsakos « nous rappelle les risques pris par tous ceux qui servent ».

Et l’archevêque Elpidophoros d’Amérique a tweeté: « La mort tragique de l’officier du NYPD Anastasios Tsakos, alors qu’il servait sa communauté, nous rappelle que les premiers intervenants, la police, les pompiers, les médecins, mettent toujours leur vie en jeu. Que sa mémoire soit éternelle. »

Beauvais, un « conducteur ivre », a déclaré « f ** k la police » et a abattu des coups dans une vidéo à quelques heures du délit de fuite Crédit: Facebook / Jessica Beauvais

L’accident s’est produit sur l’autoroute de Long Island aux petites heures du matin Crédit: ABC

Tsakos dirigeait la circulation sur l’autoroute de Long Island alors que lui et d’autres agents enquêtaient sur les lieux d’un autre accident mortel.

Il se tenait à côté de sa voiture de patrouille vers 2 heures du matin lorsque le conducteur d’une Volkswagen a viré et a mortellement frappé l’officier, a déclaré mardi le commissaire du NYPD, Dermot Shea.

Shea a déclaré que le conducteur avait fait un écart vers le flic pour éviter de heurter d’autres véhicules.

Tsakos a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé des suites de ses blessures peu après son arrivée.

Beauvais a été giflé de plusieurs accusations fédérales, y compris deux chefs d’homicide involontaire coupable, de mise en danger imprudente, de fuite d’un agent dans un véhicule à moteur, de décès d’un accident entraînant la mort, d’aggravation d’opérateur sans permis et d’aggravation d’opérateur sans permis impliquant de l’alcool.

Elle fait également face à deux accusations de délit: conduite en état d’ébriété et conduite imprudente.

Quelques heures à peine avant le délit de fuite mortel, elle a partagé un flux en direct d’elle-même dénigrant la police en buvant.

Elle a publié une vidéo de près de deux heures sur sa page Facebook dans laquelle elle parlait du procès de l’ex-flic Derek Chauvin – qui a été condamné pour le meurtre de George Floyd.

Elle s’est filmée en train de dire «f ** k la police» à la caméra tout en buvant des coups de feu et en vapotant – admettant plus tard aux flics qu’elle buvait de la vodka.