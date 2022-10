Tueur, 46 ans, emprisonné pendant 70 ans après avoir découpé le corps de sa petite amie, 25 ans, et l’avoir jeté dans les toilettes

Un tueur a été emprisonné pendant 70 ans après avoir découpé le corps de sa petite amie et l’avoir jeté dans les toilettes.

Erik Francisco Robledo, 46 ​​ans, a tué Ingrid Escamilla, 25 ans, à son domicile au Mexique en février 2020.

Erik Francisco Robledo a été condamné à 70 ans derrière les barreaux pour le meurtre de sa petite amie de 25 ans Crédit : CEN

Ingrid Escamilla étudiait en master lorsqu’elle a été tuée par son partenaire violent Crédit : CEN

Robledo a déclaré que le couple s’était disputé avant de l’attaquer Crédit : CEN

Des voisins ont décrit avoir vu Robledo quitter sa maison couvert de sang Crédit : CEN

Il a été condamné à la peine maximale qu’un criminel peut obtenir au Mexique à la suite d’un procès qui a duré plus de 26 audiences et s’est terminé jeudi dernier.

Robledo aurait avoué avoir assassiné sa jeune amante avant de l’écorcher et de la démembrer et de jeter les parties du corps et les intestins dans les toilettes.

Selon des informations, des voisins ont appelé la police après avoir vu Robledo quitter son domicile couvert de sang.

Des images de cette nuit-là montrent Robledo dans une voiture avec un bandage à la tête et du sang sur la poitrine alors qu’il discute avec la police.

Il a ensuite entendu dire qu’il s’était disputé avec Ingrid et avait commencé à la battre.

“Elle a dit qu’elle voulait me tuer et j’ai dit de le faire. Elle a pris un couteau et j’ai dit de le faire immédiatement. Elle m’a poignardé une fois et j’ai dit de le faire plus fort. Et elle a essayé deux fois de plus”, a-t-il entendu dire.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait démembré son corps, il a répondu: “Je ne voulais pas que quiconque le sache.”

Il a ajouté: “J’ai utilisé le même couteau avec lequel elle m’a attaqué pour la poignarder à la gorge. J’ai jeté des morceaux de son cadavre dans le système de drainage parce que j’avais honte.”

La procureure Nelly Montealegre, spécialisée dans la violence sexiste, a déclaré que l’affaire était traitée comme un fémicide.

Ingrid aurait déposé une plainte contre son partenaire ingénieur civil en juillet 2019, mais a ensuite abandonné les charges.

Elle étudiait une maîtrise en tourisme et se décrivait comme une personne qui aime les aventures, les animaux de compagnie et la nature, selon son compte sur les réseaux sociaux.

Suite au verdict de jeudi dernier, le Bureau du procureur général de la justice de Mexico a annoncé : “Nous avons obtenu une peine de 70 ans de prison contre Erick Francisco ‘N’ après avoir prouvé sa responsabilité pénale dans le familicide de la jeune femme.”

Robledo a également été contraint de couvrir les frais funéraires d’Ingrid et de verser une indemnité à sa famille.

Antelma Vargas, la mère d’Ingrid, a déclaré que le verdict montrait que justice était possible pour les victimes de fémicide.

Elle a déclaré: “Je me sens satisfaite, bien que cela ne ramènera pas ma fille à la vie, mais pour ces personnes qui vivent ces processus que nous vivons si longtemps, qu’elles n’abandonnent pas, qu’elles ne perdent pas la foi, qu’ils se battent jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif parce qu’ils le peuvent.”

Au Mexique, 10 femmes en moyenne sont tuées quotidiennement par un partenaire violent.

Seuls 3 % des meurtres font l’objet d’une enquête pénale, et seulement 1 % d’entre eux se rendent au tribunal.

L’homme de 46 ans a découpé le corps d’Ingrid et l’a jeté dans les toilettes Crédit : CEN