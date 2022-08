Tueur, 19 ans, emprisonné à vie après avoir poignardé sa propre mère, 54 ans, plus de 80 fois dans un meurtre ignoble

Un jeune de 19 ans qui a poignardé sa propre mère plus de 80 fois a été emprisonné à perpétuité après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire.

Aaron Matthew, a poignardé à plusieurs reprises Ingrid Matthew, 54 ans, avant de lui trancher la gorge et de la laisser mourir sur le sol de sa chambre.

Aaron Matthew a été emprisonné à vie après avoir poignardé sa propre mère à mort 1 crédit

Ingrid Matthew est décédée après avoir été poignardée plus de 80 fois 1 crédit

Un tribunal a appris que son corps avait été retrouvé dans une mare de sang par son ancien partenaire et le père de Matthew dans la propriété de Leicester le 11 septembre de l’année dernière.

Matthew avait laissé l’adresse dans la région de Highfields mais s’était rendu aux flics de Peterborough, Cambs., Le lendemain matin.

Il a été accusé de meurtre et a été jugé à Leicester Crown Court.

Cependant, les experts ont convenu qu’il souffrait d’une condition médicale non diagnostiquée auparavant.

Ils ont convenu que cela avait considérablement altéré sa capacité à se contrôler au moment où Ingrid a été tuée.

En conséquence, Matthew a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable au motif d’une responsabilité atténuée.

Il a été condamné hier à une peine d’emprisonnement à perpétuité et à une peine minimale de six ans et 226 jours.

L’inspecteur-détective Nicole Main, de l’unité des opérations spéciales des East Midlands, a déclaré par la suite: “Seul Aaron Matthew peut expliquer pourquoi il a tué sa propre mère.

“J’espère que la condamnation d’aujourd’hui pourra offrir un certain degré de fermeture à la famille d’Ingrid et à ceux dont elle était la plus proche.

“Malheureusement, aucune peine prononcée ne la ramènera et mes plus sincères condoléances leur sont adressées alors qu’ils poursuivent le processus de deuil pour accepter leur perte.”

La famille de Mme Matthew s’est exprimée dans une déclaration émouvante après l’affaire: “Ingrid était une personne privée mais une âme gentille, vibrante et spéciale.

“Elle était toujours heureuse, dansant et prête à aider n’importe qui de toutes les manières possibles.

“Elle était complètement désintéressée et nous sommes dévastés qu’elle soit partie. Apprendre à vivre sans elle est devenu notre nouvelle réalité.

“Ingy nous manque. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’elle a fait pour aider sa mère et les autres.

“Nous sommes si fiers de la façon dont elle a toujours soutenu les autres et s’est réjouie de leurs réalisations. Ingrid manquera à jamais à sa famille, ses amis et la communauté.

“Nous l’aimons beaucoup et espérons qu’un jour nous pourrons nous réconcilier avec son décès.

“Nous savons que le système de justice pénale a son rôle à jouer pour mettre fin à la violence envers les femmes et les jeunes filles.

“Mais nous, en tant qu’individus, membres de la communauté et de la société dans son ensemble, avons également notre rôle à jouer. En tant que famille, nous savons de première main à quel point c’est important.”