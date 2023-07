Tuerie de masse à Baltimore : ce que l’on sait des victimes Kylis Fagbemi et Aaliyah Gonzalez

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

UN Un diplômé du secondaire et un homme de 20 ans sont devenus les dernières victimes de la vague de violence armée et de fusillades de masse aux États-Unis ce week-end.

Kylis Fagbemi, 20 ans, et Aaliyah Gonzalez, 18 ans, faisaient la fête lors d’une fête de quartier dans le quartier Brooklyn Homes de South Baltimore, Maryland, aux premières heures du dimanche matin lorsque des coups de feu ont éclaté.

Au total, 30 personnes ont été abattues – dont les deux victimes tuées.

Parmi les 28 survivants, la moitié étaient des enfants.

La police de Baltimore pense qu’au moins deux tireurs sont à l’origine de l’attaque et recherchent les personnes impliquées, tandis que les familles des victimes et la communauté acceptent la tragédie.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Les victimes

Dimanche après-midi, la police a identifié les deux victimes tuées dans l’attaque.

Aaliyah Gonzalez, 18 ans, a été abattue sur place.

Kylis Fagbemi, 20 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a succombé à ses blessures.

Aaliyah Gonzalez, 18 ans, est décédée lorsqu’au moins deux tireurs ont ouvert le feu (Facebook)

La mère au cœur brisé de Gonzalez a rendu hommage à sa fille dans une publication sur Facebook, partageant des photos de son récent diplôme d’études secondaires.

« MON BÉBÉ!!! Le pire jour de ma vie! Je ne peux pas vivre sans elle. J’AI BESOIN D’ELLE !! », a-t-elle écrit.

« Pourquoi feraient-ils cela à un ange parfait. Je t’aime tellement bébé. Je n’y suis pas allé assez vite. Dieu que c’est une erreur !!! S’il te plaît!! »

Dans un post de suivi, elle a ajouté: « J’ai toujours dit: » Peu importe à quel point je dis que je t’aime, je t’aime plus que ça. « »

Kylis Fagbemi, 20 ans, et Aaliyah Gonzalez, 18 ans, ont tous deux été tués (Metro Crime Stoppers)

La fusillade

Vers 12 h 35 dimanche, la police de Baltimore a reçu plusieurs appels signalant une fusillade dans le bloc 800 de Gretna Court.

Les agents sont intervenus sur les lieux, où la communauté avait organisé sa fête de quartier annuelle du Brooklyn Day, pour trouver 30 victimes souffrant de blessures par balle.

Une femme victime a été déclarée morte sur les lieux tandis que neuf victimes ont été transportées d’urgence dans des hôpitaux locaux et 20 sont entrées dans des hôpitaux de la région. Un homme est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures.

Parmi les 28 victimes qui ont survécu, trois étaient dans un état critique et 14 étaient des mineurs.

Les suites de la fusillade de masse (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Les victimes féminines non mortelles blessées étaient une adolescente de 13 ans, une adolescente de 14 ans, deux adolescentes de 15 ans, trois adolescentes de 16 ans, deux adolescentes de 17 ans, deux adolescentes de 18 ans, trois de 19 ans, un de 20 ans, un de 23 ans et un de 32 ans.

Les victimes masculines non mortelles blessées étaient un jeune de 13 ans, un de 15 ans, deux de 16 ans, deux de 17 ans, trois de 18 ans, un de 22 ans et un homme de 31 ans.

Des témoins ont révélé comment ils avaient initialement confondu les coups de feu avec des feux d’artifice.

« Les tirs continuaient encore et encore », a déclaré Lakell Nelson, 54 ans, au Soleil de Baltimore.

Mais la réalité s’est installée lorsque deux femmes lui ont dit qu’elles avaient été abattues.

Une personne regarde la scène de la fusillade de masse (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

« Je ne les ai pas crus au début parce qu’ils marchaient dans la rue. J’ai dit : « Montre-moi », et la fille m’a dit : « On m’a tiré dans les fesses », a-t-elle dit.

« Quand elle s’est retournée, j’ai vu le trou dans son short. »

Mme Nelson a déclaré qu’elle avait conduit les deux femmes à un hôpital local.

Les tireurs

La police de Baltimore a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait au moins deux tireurs dans l’attaque.

Le commissaire de police par intérim de Baltimore, Richard Worley, a déclaré Renard Baltimore dimanche après-midi: «Nous savons avec certitude qu’il y en a plus d’un. Nous ne savons pas combien.

Lundi matin, l’identité des suspects reste inconnue et aucune arrestation n’a été effectuée.

Le maire Brandon Scott a qualifié les actions des soooters de « lâches » et a exhorté les gens à fournir des informations.

« C’est un acte imprudent et lâche qui s’est produit ici et qui a changé de façon permanente de nombreuses vies et coûté la vie à deux personnes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dimanche.

« Je veux que ceux qui sont responsables m’entendent, et m’entendent très clairement. »

Des membres de la communauté de Baltimore traversent une scène de crime (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

S’adressant aux auteurs, il a déclaré : « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne vous aurons pas trouvés, et nous vous trouverons. Jusque-là, j’espère que chaque respiration que vous prenez, que vous pensez aux vies que vous avez prises, pensez aux vies que vous avez impactées ici ce soir.

Il a ajouté: « Traitez cela comme s’il s’agissait de votre famille. Comment voudriez-vous que les gens le traitent si vous étiez en deuil, si c’était votre quartier, s’il s’agissait d’un événement dans votre communauté où cela s’est produit. Nous voulons que vous le traitiez de cette façon parce que c’est ainsi que nous devons nous traiter les uns les autres en tant que Baltimoreens.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter les détectives des homicides au 410-396-2100. Ceux qui souhaitent garder l’anonymat peuvent utiliser la ligne de renseignements de Metro Crime Stoppers, au 1-866-7LOCKUP. Vous pouvez également envoyer des conseils par SMS sur le site Web de Metro Crime Stoppers of Maryland.