Tuerie dans une synagogue en Tunisie : un homme armé tue 3 personnes lors d’un pèlerinage juif

Le tireur, affilié au centre naval de la garde nationale dans la ville portuaire d’Aghir, a tué un collègue avant de tenter d’entrer dans la synagogue historique de la Ghriba et de tirer sans discernement sur les unités de sécurité qui y étaient stationnées, selon le ministère de l’Intérieur. Des responsables de la sécurité ont tué le tireur avant qu’il n’atteigne le temple, a indiqué le ministère.

Cinq agents de sécurité et quatre visiteurs ont été blessés dans l’attaque. L’un des agents de sécurité a succombé à ses blessures mercredi, ont rapporté les médias tunisiens.

Parmi les personnes tuées figuraient deux visiteurs, un Tunisien de 30 ans et un ressortissant français de 42 ans, et trois responsables de la sécurité, selon les déclarations du ministère tunisien des Affaires étrangères. Le ministère a déclaré mercredi que les visiteurs tués étaient des pèlerins juifs.

L’ancien ministre du Tourisme René Trabelsi, un membre éminent de la communauté juive tunisienne qui se trouvait à la synagogue au moment de l’attaque, a déclaré à la radio tunisienne que les visiteurs tués étaient Aviel Haddad et son cousin franco-tunisien Benjamin Haddad, qui avaient voyagé depuis son domicile. à Marseille, France, pour l’événement religieux. Aviel Haddad possédait également la nationalité israélienne, ont rapporté les médias israéliens.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s’est entretenu avec le grand rabbin de Tunis, Haim Bitan, pour exprimer la solidarité d’Israël avec la communauté juive de Tunisie et offrir son aide, selon l’AP. La Tunisie et Israël n’ont pas de relations diplomatiques formelles.

Benjamin Haddad était propriétaire d’une boulangerie, père de quatre enfants et membre actif de la communauté juive de Marseille, a déclaré Fabienne Bendayan, présidente de la section régionale de Marseille du Conseil représentatif des institutions juives de France, dans un communiqué mercredi.

Chaque année, des fidèles juifs se rendent à Djerba, qui abrite l’une des plus grandes communautés juives du monde arabe. L’île abrite également la synagogue Ghriba, vieille de 2 500 ans, la plus ancienne d’Afrique.

Les autorités n’ont pas identifié le tireur ni précisé de mobile. Le ministère de l’Intérieur a déclaré mardi qu’il enquêtait sur « les raisons de cette attaque perfide et lâche ».

« Cette attaque contre des innocents ne fera que renforcer l’unité du pays et sa détermination à poursuivre sa résistance implacable à toutes les formes de criminalité et à vaincre ceux qui se cachent derrière », indique le communiqué.

Le président Kais Saied a convoqué mercredi une réunion de son conseil de sécurité nationale pour discuter de la fusillade, qu’il a imputée à des « criminels » cherchant à déstabiliser la société tunisienne et à perturber le tourisme. Il n’a pas mentionné l’antisémitisme ni décrit la fusillade comme du terrorisme – même si le dirigeant de plus en plus autoritaire a déjà décrit les opposants politiques comme des terroristes, sans preuves.