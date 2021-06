Tuer, reine ? Des panneaux de fierté dans le métro de New York suggèrent des menaces de mort contre les transphobes — RT USA News

Des panneaux aux couleurs de l’arc-en-ciel dans les stations de métro de New York rappellent aux usagers de laisser tomber le « fanatisme, la haine ou les préjugés » contre les personnes LGBT, mais les panneaux se terminent par un message effrayant qui ressemble à une menace de mort à peine voilée.

Avec presque toutes les autres entreprises et organismes gouvernementaux aux États-Unis, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de New York s’est recouverte de graphismes arc-en-ciel et a commencé à publier des affirmations pro-LGBT pour le mois de la fierté, qui se déroule jusqu’à la fin juin.





« Aucun fanatisme, haine ou préjugé autorisé dans cette station à aucun moment », lecture d’affiches factices d’information sur le service, rappelant aux intolérants que « votre BS s’arrête ici. »

Cependant, une affiche concentre son message sur la foule anti-trans et s’adresse à elle avec ce qui ressemble à une menace de mort évidente. « Respectez les personnes trans, ou vos pronoms seront était/étaient », ça lit.

Les affiches, qui sont en place à New York depuis le début du mois, ont impressionné une autre société de transport nord-américaine. « Grand signe » TransLink de Vancouver tweeté vendredi. « Nous sommes d’accord. »

Mais il y a une torsion dans l’histoire. Les affiches ne sont pas l’œuvre du MTA, mais d’un directeur de publicité gay, Thomas Shim. Les affiches de Shim sont conçues pour ressembler à des annonces de MTA et ont manifestement dupé l’équipe des médias sociaux de TransLink à Vancouver.

Quant à quoi « le respect » signifie que beaucoup n’a pas été dit. Cependant, le lobby trans a placé la barre du « manque de respect » assez bas ces dernières années. Prononcer un mot genré tel que « mère, » ou suggérer que les femmes peuvent, en fait, être de leur propre genre distinct suffit à inviter menaces de mort et de viol des plus zélés d’entre eux.

A Washington, la Maison Blanche a approuvé l’utilisation de « pronoms neutres en termes de genre », tandis que le président Joe Biden a autorisé les personnes transgenres à réintégrer l’armée et a signé un décret affirmant leur droit d’entrer dans des institutions réservées aux femmes telles que les équipes sportives et les refuges pour femmes.





Personne au gouvernement n’a (jusqu’à présent) suggéré la peine capitale pour ceux qui manquent de respect aux transgenres. Même le précédent de Shim « Train de la fierté » les campagnes ne sont pas allées aussi loin. Des messages impertinents en 2019 ont conseillé les passagers « Ne sois pas un frein, sois une reine » et un an plus tôt, a dit aux fanatiques de « acheter un billet d’avion aller simple qui vous emmène loin, très loin. »

Il a clairement durci sa rhétorique au cours des années intermédiaires, et la récolte actuelle d’affiches était annoncé sur Twitter avec un son agressif « Surprise, salope. Je parie que tu pensais avoir vu le dernier d’entre nous. Le même compte Twitter « Pride Train » en janvier tweeté « TERFminer les TERF », TERF étant un terme péjoratif pour les féministes qui font la distinction entre les femmes biologiques et les femmes trans.

Pourtant, de nombreuses personnes en ligne ont été dupées, et le MTA n’a apparemment pas été pressé de retirer les affiches – en effet, Shim a déclaré en 2018 que le MTA « Faisons notre truc ». À une époque où les mégacorporations trottaient drag queens pour vendre des produits d’hygiène, et les émissions de télévision pour enfants « éduquent » les enfants sur les nuances de « queer », « trans », et « non binaire » identités, l’idée qu’un opérateur de métro irait un peu plus loin n’est pas si farfelue.

