Tuer Eve se prépare pour une quatrième et désormais dernière saison, a confirmé AMC mardi 16 mars. « Tuer Eve a explosé dans la culture populaire et a attiré une base de fans dévoués et engagés dès son tout premier épisode « , a déclaré Dan McDermott, président des originaux d’AMC Networks, dans un communiqué, par Le journaliste hollywoodien . « Phoebe Waller-Bridge brillante adaptation du matériel source, les personnages inoubliables donnés par Sandra Oh et Jodie Comer , et toute la distribution, ainsi que nos partenaires de Sid Gentle Films, ont livré un tour de montagnes russes unique en son genre qui nous a coupé le souffle … Nous attendons avec impatience ce qui sera certainement une finale inoubliable saison et à explorer les extensions potentielles de cet univers fascinant. «

