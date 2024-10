Tuer en représailles ? Un homme accusé d’avoir tué par balle la personne qui l’avait battu lors d’une bagarre à coups de poings

Un homme de 37 ans est accusé d’avoir abattu un motocycliste à Tacoma en représailles à une bagarre survenue la semaine précédant l’homicide.

Les procureurs du comté de Pierce ont inculpé Shane Joseph Freeman de meurtre au premier degré et de possession illégale d’une arme à feu au premier degré lors de la fusillade du 20 juillet. Aidan Schmidt, 21 ans.

Un plaidoyer de non-culpabilité a été enregistré au nom de Freeman lors de sa mise en accusation lundi. Commissaire de la Cour supérieure du comté de Pierce Philip Thornton a fixé la caution de Freeman à 1,5 million de dollars.

Détails de recharge

Des policiers de Tacoma ont été dépêchés à 1 h 21 sur le sentier Scott Pierson, près du pâté de maisons 1900 de South Mullen Street, pour signaler que quelqu’un avait été abattu. La police a appris que Schmidt avait été abattu alors qu’il conduisait sa moto sur la piste, selon les documents d’accusation.

Schmidt était allongé sur le dos sur un petit talus, ont écrit les procureurs. Il a reçu plusieurs balles dans la poitrine. Des mesures de sauvetage ont été tentées, mais le personnel des pompiers de Tacoma a déclaré Schmidt mort sur les lieux.

Les procureurs ont écrit que plusieurs personnes avaient vu la fusillade. Ils ont déclaré qu’un individu surnommé «K2» avait pris la moto de Schmidt, l’avait parcourue sur le sentier et l’avait placée à l’écart de l’endroit où la fusillade avait eu lieu. Les agents ont récupéré la moto au nord de South 19th Street.

Un témoin a déclaré qu’il y avait deux individus sans logement qui « terrorisaient » régulièrement d’autres personnes de passage. Ils auraient été impliqués dans le meurtre de Schmidt, ont écrit les procureurs. L’un des hommes a ensuite été identifié comme étant Freeman, qui serait surnommé « Shaggy ».

Le témoin a déclaré que Freeman « avait été battu » par Schmidt une semaine plus tôt. Les témoins pensaient que Schmidt avait été tué en représailles à cet incident, selon des documents.

Les détectives ont appris grâce au téléphone de Schmidt qu’il avait envoyé un SMS trois jours avant la fusillade disant : « J’ai une arme pour me protéger » et « Parce que Shaggy me tirera dessus à vue », ont écrit les procureurs.

Une femme qui est une « associée connue de la population de passage » a parlé aux détectives le 3 octobre et a confirmé qu’elle connaissait Schmidt et les habitants de la région. La femme a déclaré que Freeman lui avait dit que c’était lui qui aurait tiré sur Schmidt, ont écrit les procureurs.

Freeman lui aurait dit qu’il se trouvait sous un tunnel et aurait entendu Schmidt arriver sur sa moto. Il aurait tiré sur Schmidt avant que la victime ne puisse sortir son arme à feu, ont écrit les procureurs. La femme a confirmé que Schmidt et Freeman avaient des antécédents de troubles.

Les détectives ont arrêté Freeman le 4 octobre dans une tente à l’extrémité nord de Tacoma. Les détectives ont trouvé une arme de poing chargée de 9 mm, soupçonnée d’être l’arme du crime, à l’intérieur de la tente, ont écrit les procureurs.

Freeman aurait déclaré qu’il ne portait pas d’arme et aurait nié se trouver dans la zone lorsque Schmidt a été tué. Il a également nié toute implication dans le meurtre, ont écrit les procureurs.

Les procureurs ont écrit que Freeman avait des antécédents criminels, qui comprennent une condamnation pour cambriolage au deuxième degré, ce qui interdit de posséder ou de posséder une arme à feu.