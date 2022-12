Tue en mini-robe – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Mon oh mon! Camila Cabello était la définition d’une reine du style pendant La voix finale de la saison 22. L’entraîneur s’est présenté sur scène avec un look incroyable dans une mini robe noire avec des cœurs à paillettes sur le buste pour sa performance de “Never Be The Same” avec Morgane Myles. Camila a complété son look avec des collants et des bottes.

Pendant la majorité de la finale, Camila a gardé les choses décontractées dans une robe en dentelle transparente. Alors qu’elle était assise dans son fauteuil rouge, Camila portait également un pull gris pour rester au chaud. Doublez le look, doublez le plaisir !

Camila a passé la nuit à la soutenir Voix concurrent, qui était la seule femme encore en lice pour gagner La voix entrer dans la finale. Camila a réussi sa première saison de La voix. Morgan a affronté Corps, Brayden Lape, Bryce Leatherwoodet Omar José Cardona.

Lors des performances finales du 12 décembre, Camila était magnifique dans une robe noire transparente. Elle est montée sur scène avec ses collègues entraîneurs pour un spectacle spécial des Fêtes. Le look de Camila dégageait une énergie majeure du mercredi Addams. Camila et Morgan n’avaient qu’à faire la danse du mercredi qui devient virale sur TikTok après le spectacle.

Camila a été une coach pratique pour ses artistes depuis le tout début. Morgan a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à quel point elle est reconnaissante pour le mentorat de Camila tout au long de la saison 22.

“Camila est tellement sympathique. Elle m’envoie constamment des textos en tête-à-tête. Elle se soucie vraiment, vraiment », a déclaré Morgan HollywoodLa Vie. “Nous aurons juste une conversation sur les choix de chansons, même si c’est l’avocat du diable ou même si elle est avec moi dessus et veut juste parler peut-être des avantages et des inconvénients sur la façon de l’aborder afin que nous donnions la meilleure chose que nous pouvons éventuellement. J’aime aussi le fait que nous soyons sur la même longueur d’onde à propos de la narration et de la sélection de chansons vraiment bien écrites, puis de les faire miennes.

