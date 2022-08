Tué à 71 ans, Ayman al-Zawahri a mené une vie de secret et de violence

Ayman al-Zawahri, le chirurgien d’origine égyptienne devenu djihadiste qui a pris la direction d’Al-Qaïda après le meurtre d’Oussama ben Laden et qui est mort à 71 ans dans une frappe de drone à Kaboul, en Afghanistan, ce week-end, selon des responsables américains , a mené une vie imprégnée de secret, de trahison, de complot et de violence, le plus meurtrier lors des attentats du 11 septembre contre les États-Unis en 2001.

Alors que Ben Laden, qui a été tué par un raid américain en 2011, était largement considéré comme le cerveau terroriste de ces attaques, de nombreux experts du contre-terrorisme considéraient M. al-Zawahri comme plus responsable.

Avec son turban blanc et sa barbe dense et grise, son front marqué par les ecchymoses prisées par certains musulmans comme dénotant la piété d’une prière fréquente, M. al-Zawahri n’avait que peu de charisme de Ben Laden et aucun de son accès à la richesse familiale légendaire. Mais il était largement décrit comme l’épine dorsale intellectuelle d’Al-Qaïda – son directeur des opérations, son responsable des relations publiques et une influence profonde qui a aidé Ben Laden, né en Arabie saoudite, à passer d’un prédicateur charismatique à un terroriste mortel à portée mondiale.