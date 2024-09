Tucker Poolman des Canucks manquera la saison 2024-25

Le directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin, a annoncé que le défenseur Tucker Poolman manquera la totalité de la saison 2024-25 de la LNH.

Poolman n’a pas joué du tout au cours de la saison 2023-24 et n’est apparu que dans trois matchs au cours de la saison 2022-23, enregistrant une passe décisive, son dernier match a eu lieu le 18 octobre 2022. Poolman souffre de complications neurologiques dues à des migraines depuis la saison 2021-22.

Le joueur de 31 ans a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 10 millions de dollars avec Vancouver avant la saison 2021-22. Selon les détails du contrat, le plafond salarial de Poolman est de 2,5 millions de dollars par saison.

Poolman a été sélectionné au 127e rang du repêchage de la LNH en 2013 par les Jets de Winnipeg. Il a passé trois ans à Winnipeg, faisant ses débuts dans la LNH au cours de la saison 2017-2018 et récoltant deux points en 24 matchs. Poolman a obtenu un rôle à temps plein au sein de la troisième paire des Jets la saison suivante et a enregistré un sommet en carrière de 16 points en 57 matchs en 2019-2020.

Au cours de sept saisons dans la LNH, Poolman a récolté 23 points en 163 matchs de saison régulière. Il a ajouté deux points en 14 matchs d’après-saison.

Avant de jouer dans la LNH, le natif de Dubuque, dans l’Iowa, a passé trois ans avec l’Université du Dakota du Nord dans la NCAA. Poolman a récolté 72 points en 118 matchs dans la NCAA, a remporté un championnat de la NCAA et a été nommé meilleur défenseur défensif de la NCAA en 2016-2017.

La saison dernière, Allvin a parlé aux médias et de la situation de Poolman : « Nous continuerons à le soutenir et à travailler avec lui dans son rétablissement », a déclaré Allvin dans un communiqué. « C’est une situation très malheureuse et nous sommes désolés pour Tucker et tout ce qu’il a traversé pour faire face à ses problèmes. Ne pas pouvoir jouer à cause de circonstances indépendantes de votre volonté n’est jamais facile, et nous espérons que Tucker retrouvera bientôt la santé. »