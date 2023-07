Tucker, officier marseillais du K-9, prend sa retraite – Shaw Local

L’officier K-9 Tucker a pris sa retraite du département de police de Marseille en raison de problèmes de santé.

Tucker a servi Marseille aux côtés du gestionnaire du K-9 James Buckingham au cours des cinq dernières années.

« Tucker est bien connu dans toute la communauté et a toujours été impatient de commencer son quart de travail », a déclaré le département de police de Marseille dans son annonce de retraite. « Le dévouement de Tucker au travail a eu un impact positif sur la réduction de la drogue et la localisation des suspects à Marseille et dans les communautés environnantes. C’est vraiment un « bon garçon! »

Tucker continuera à résider avec Buckingham et sa famille.