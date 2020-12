Au milieu d’une discussion sur le recrutement pendant une pandémie, Mel Tucker est parti un peu sur une tangente.

Ce qui a suivi a été une longue explication… de la raison pour laquelle il donne de si longues explications en parlant aux journalistes.

Là où normalement nous pouvons être dans la même pièce pour faire cela, je pourrais peut-être apporter plus de brièveté à la situation et être plus concis avec les questions, avec les réponses, a déclaré l’entraîneur de l’État du Michigan. «Mais puisque je faisais ça comme ça sur Zoom et que c’est ma première année ici, et je sais que vous essayez de me faire une idée, d’essayer d’avoir une idée de mon programme, je dois parfois entrer plus en détail.

La conférence de presse en milieu de semaine de Tucker cette semaine a duré environ 45 minutes, et c’est devenu la norme pour le nouvel entraîneur. Apparemment, toute question peut susciter une réponse méthodique et approfondie de la part de Tucker contrairement à certains entraîneurs qui semblent simplement essayer de surmonter ces obligations. Les disponibilités d’après-match peuvent également inclure un monologue de bonne taille. Après la défaite de samedi contre l’État de l’Ohio, la déclaration d’ouverture de Tucker avant de répondre aux questions a duré 10 bonnes minutes.

Tucker a présenté son approche verbeuse comme une tentative d’aider les médias à le connaître.

Par extension, cela pourrait également être lu comme une tentative d’aider sa nouvelle base de fans à en savoir plus sur son entraîneur. Dans une saison de sièges vides et d’appels de vidéoconférence, il n’a pas nécessairement été facile pour Tucker de tisser des liens avec les fans de l’État du Michigan en général, mais ils devraient maintenant avoir une bonne idée de la façon dont il fonctionne.

Tucker ne risque pas de se retrouver sur un moment fort en déclamant théâtralement son comportement est calme mais sérieux. Mais comme son prédécesseur, Mark Dantonio, il a un moyen de faire valoir son point de vue de manière très claire.

Nous devons nous améliorer plus rapidement, car je ne suis pas sur ce contrat à long terme, a déclaré Tucker après une défaite de 52-12 contre les Buckeyes le week-end dernier. «Nous devons faire quelque chose dès maintenant.

Dans les coulisses, les joueurs ont beaucoup appris sur leur nouvel entraîneur. L’ailier défensif Drew Beesley a déclaré que l’attention portée aux détails de Tucker était perceptible.

Se concentrer sur les détails, cela semble être la moindre des choses, mais c’est important, et prendre soin et prendre en compte tous ces détails fera potentiellement la différence entre gagner le match ou perdre le match », a déclaré Beesley. «C’est un jeu de pouces et les détails comptent.

Tyler Hunt a déclaré que le personnel d’entraîneurs avait pris le temps de connaître un joueur et que les joueurs eux-mêmes devaient faire des recherches les uns sur les autres afin de créer une camaraderie.

Nous avons dû faire des recherches sur tous nos autres joueurs, a déclaré Hunt. «Par exemple, (côté serré) Parks Gissinger dans l’équipe, nous ne savions pas jusqu’à cet été qu’il était un très bon danseur. Le simple fait de faire toutes ces choses personnelles vous permet de vraiment bien connaître vos coéquipiers.

Sur le terrain, les Spartans ont parfois semblé surclassés par rapport aux meilleures équipes du Big Ten, bien qu’ils aient réussi à contrer le Northwestern et son rival du Michigan. En ce sens, la saison s’est déroulée comme prévu pour un programme de reconstruction.

Mais en plus de gagner des matchs, le travail de Tucker l’oblige également à établir des liens non seulement avec ses joueurs et ses recrues, mais dans une certaine mesure avec les journalistes et les fans. Cette année, ses longues vidéoconférences sont l’occasion de le faire.

Vous évaluez moi et mon comportement, comment je réponds aux questions et comment je vous traite avec respect ou non, et vous portez un jugement sur moi et sur le type de personne que vous pensez que je suis, quel est mon niveau de compétence », Tucker m’a dit. «Pensez-vous que vous pouvez me faire confiance et ce que je dis? Pensez-vous que je sais de quoi je parle? Pensez-vous que je suis digne? Pensez-vous que je peux créer un programme? Et vous pouvez le faire via Zoom.

