Tucker Carlson un socialiste?! Les libéraux rôtissent Glenn Greenwald lors d’une interview de Daily Caller qu’ils n’ont apparemment pas pris la peine de regarder

Les libéraux appellent le journaliste Glenn Greenwald n’importe quoi, du shill et propagandiste au nazi, sur une interview qu’ils ne semblent pas avoir regardée, dans laquelle il a décrit comme des gens «socialistes» qu’ils considèrent comme tout sauf.

Dans une interview vidéo avec Christian Datoc et Omeed Malik du Daily Caller, Greenwald a déclaré qu’il le ferait «Décrivez beaucoup de gens de droite comme étant des socialistes», soulignant ce que le président Donald Trump disait en tant que candidat en 2016, ou son stratège Steve Bannon, et même le cofondateur de Daily Caller.

Glenn Greenwald dit: « Je considère Tucker Carlson comme un socialiste » https://t.co/rPxAqLCtoA – Appelant quotidien (@DailyCaller) 4 mars 2021

«Je considère Tucker Carlson comme un socialiste», Greenwald a déclaré, soulignant le moment où l’animateur de Fox News s’est rangé du côté de l’éminente socialiste démocratique Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) pour s’opposer aux allégements fiscaux pour Amazon.

Bien que cela soit vrai, cette observation a absolument exaspéré les socialistes de Twitter, qui ont accusé Greenwald d’être quelque chose d’un propagandiste à « Nazi » apologiste.

« Nous considérons Glenn Greenwald comme un shill et Tucker Carlson comme un suprémaciste blanc, » déclaré Sleeping Giants, un groupe d’activistes qui a attaqué les sponsors de Carlson pour tenter de faire annuler son émission.

Si @ggreenwald signifie socialistes nationalistes, il pourrait être sur quelque chose. Sinon, j’ai fait nazi ceci à venir https://t.co/sV9q78ObqJ – Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) 4 mars 2021

Le podcasteur progressif Benjamin Dixon a déclaré que Greenwald aurait peut-être eu raison s’il avait l’intention d’appeler Bannon, Trump et Carlson « nationaliste [sic] socialistes » – c’est-à-dire les nazis.

Le fait que les attaques contre Greenwald n’ont commencé à apparaître que mercredi soir, après que Daily Caller a tweeté à propos de l’interview – qui a eu lieu lundi – suggère que les critiques n’ont pas pris la peine de la regarder, ni même de lire le teaser tout en bas, où le journal cite en fait l’explication de Greenwald selon laquelle le populisme de droite est une forme de socialisme.

Aussi sur rt.com L’éditeur de Daily Beast s’excuse après avoir accusé l’émission de Tucker Carlson d’avoir ajouté des « yeux écarquillés » à AOC, reconnaît que l’image est réelle

«Je pense que la vision est, vous savez, que vous avez ce genre de populisme de droite, qui est vraiment le socialisme, qui dit que nous devrions fermer nos frontières, ne pas permettre une immigration sans contrainte, et ensuite prendre mieux soin de notre propre classe ouvrière, et ne pas permettre à ce genre d’élite transnationale, mondiale et corporatiste de tout prendre pour elle-même sous le couvert du néolibéralisme, « a déclaré le co-fondateur d’Intercept, qui a démissionné pour censure l’année dernière.

Greenwald a également parlé de l’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui a pratiqué ce qu’il a appelé un «Socialisme hybride» qui croyait aux libertés civiles et au libre marché. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d’importance pour les critiques.

Regardez à quel point les responsables des médias sociaux jouent facilement à ces personnes. Ils leur donnent un extrait de code de six mots – ils s’excitent et pensent: "Oh, bien, je peux me moquer de ça sans avoir fait de travail et avoir des gens de mon côté," puis ils partent pour les courses. C’est comme regarder des rats avec du fromage. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 4 mars 2021

Répondant jeudi, Greenwald accusé ses critiques de ne pas prendre la peine d’écouter l’interview ou tout ce qu’il a écrit sur le sujet, mais « Répondant fièrement à l’extrait de six mots que le responsable des réseaux sociaux Daily Caller vous a donné pour vous amener à faire ce que vous faites » au lieu.

« C’est comme regarder des rats avec du fromage, » il ajouta.

