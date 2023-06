Tucker Carlson tourne un nouveau complot liant l’arrestation de Trump à l’ADM irakienne alors que sa nouvelle diatribe sur Twitter défie la menace de Fox

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Tucker Carlson a poussé une nouvelle théorie du complot selon laquelle Donald Trump est poursuivi pour avoir appelé des initiés de Washington DC au sujet de l’Irak et des armes de destruction massive dans sa dernière émission sur Twitter.

L’ancien animateur de Fox News a défié les menaces de son ancien employeur après qu’ils lui aient envoyé une lettre de « cesser et s’abstenir » déclarant que sa nouvelle émission est une violation de son contrat avec le réseau de droite.

Carlson a déclaré à son auditoire que l’ancien président avait maintenant des ennuis juridiques en raison de sa position sur l’Irak lors des débats primaires républicains de 2016, au cours desquels il a déclaré que les États-Unis avaient « déstabilisé » le Moyen-Orient avec leur invasion de l’Irak.

« Sept ans et demi plus tard, nous pouvons indiquer le moment précis où Washington permanent a décidé d’envoyer Donald Trump en prison », a déclaré Carlson mardi soir alors qu’il diffusait des images du débat à Greenville, en Caroline du Sud.

Dans ce document, M. Trump excorie les initiés de Washington DC, en disant : « Nous n’aurions jamais dû être en Irak… ils ont dit qu’il y avait des armes de destruction massive et il n’y en avait pas, ils ont menti, ils savaient qu’il n’y en avait pas.

Carlson a insisté sur le fait qu’en les qualifiant de « menteurs », M. Trump avait « scellé son destin ».

« C’était la seule chose que vous n’étiez pas autorisé à dire car cela impliquait trop de personnes des deux côtés, ce qui, sur ce sujet, n’est vraiment qu’un côté », a-t-il déclaré.

« Hillary Clinton était coupable, mais Paul Ryan aussi, ils étaient tous coupables, ils savaient tous et ils ont tous menti et à une personne qu’ils détestaient Donald Trump pour les avoir dénoncés. »

Carlson a déclaré que depuis le début de son administration, M. Trump était la cible de politiciens « sales et décadents », et les noms de Mike Pence, Nikki Haley, Mike Pompeo et Lindsey Graham ont été vérifiés.

Il les a ensuite accusés de « s’empiler avec une force maximale » à la suite de l’inculpation de M. Trump pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche.

Carlson a ensuite accusé M. Pompeo de ne pas soutenir l’agenda de M. Trump et de « saper à chaque instant » les politiques et les idées de l’ancien président, avant de l’accuser de « se moquer » de son patron.

« Maintenant, la même personne dit à Fox News qu’elle craint pour la sécurité de nos militaires… parce que Donald Trump a ramené chez lui des documents classifiés et ne les a pas immédiatement renvoyés aux Archives nationales. Quel mensonge c’est », a-t-il dit.

Carlson a ensuite déclaré que la poursuite de M. Trump n’était pas « juste politique, elle est idéologique ».

« Personne avec les opinions de Trump n’est autorisé à avoir le pouvoir dans ce pays. Critiquez nos guerres et vous êtes disqualifié, si vous continuez, nous vous enverrons en prison », a-t-il déclaré.

« C’est le message que Washington DC envoie, pas seulement le parti démocrate, mais le message que les deux partis envoient. »

Carlson a ensuite demandé à son public de parcourir 500 miles dans n’importe quelle direction pour vérifier l’état du pays et a dit au public que les seuls endroits qui se portaient bien aux États-Unis étaient les banlieues de DC et l’Ukraine.

Il a ensuite déclaré que les initiés de Washington étaient déterminés à mettre fin à la campagne de M. Trump pour un autre mandat au White Office avant que les électeurs n’aient leur mot à dire.

« Trump est un homme imparfait mais ses péchés sont mineurs comparés à ceux de ses persécuteurs. Dans cette vie, nous ne pouvons pas choisir nos martyrs, nous ne pouvons choisir que nos principes et ceux de l’Amérique sont en jeu. »